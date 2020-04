“La casa de papel” estrenó su cuarta temporada en medio de una pandemia mundial. El virus COVID-19, también conocido popularmente solo como coronavirus por la familia de la que proviene, ha obligado a cientos de países en el mundo a declararse en una cuarentena nacional, todo con tal de evitar la propagación de la enfermedad. En este contexto Netflix y las plataformas de streaming han cobrado un nuevo significado al entretener a todos mientras respetan el aislamiento social dictado por el Gobierno.

Ya sea por esto o por la gran cantidad de críticas positivas que trajo la serie en sus anteriores tres partes, “La casa de papel” se ha convertido en una de las series más vistas en el último mes con su temporada 4. En la misma se muestra la continuación de los atracadores luego de que Nairobi sea herida de bala, que el Profesor escuchara la supuesta ejecución de Lisboa y la declaración de guerra que hicieron los miembros de la banda a la Policía Nacional al lanzar un misil a un blindado que amenazaba con entrar.

Pero sin duda alguna quien se saco a relucir su personaje fue Marsella, el agente externo del Profesor que no solo lo salvó luego de quedar acorralado contra la policía, sino que también fue clave para brindar las pruebas necesarias que requería el mundo contra las acciones ilícitas del Gobierno de España. ¿Qué otro secreto guardaba el personaje? El mismo actor Luka Peros reveló algo que nadie se imaginaba a Sensacine México.

EL GRAN SECRETO DE MARSELLA QUE CASI NADIE SABE

Luka Peros en la presentación de "La casa de papel" (Foto: Netflix)

A través de una videollamada, el actor Luka Peros confirmó que él había sido el responsable del doblaje de su personaje en cinco idiomas diferentes. Siendo Netflix la encargada de transmitir su contenido a lo largo de todo el mundo, tiene diferentes equipos de traductores para cada idioma que sus programas favoritos. Sin embargo, que un mismo actor haga su doblaje y en tantos idiomas distintos es definitivamente una hazaña que pocos logran para sus personajes.

Luka explicó que desde muy temprana edad él y su familia se mudaban constantemente por el trabajo de su padre como ingeniero petroquímico. Fue así como desde Zagreb en Austria fue llevado a Boston, Nueva York, Abu Dabi, Barcelona, Los Ángeles, Madrid y otros sitios más. Conforme iba aprendiendo varios idiomas también desarrolló sus dotes actorales para aparecer en series internacionales como lo sería “La casa de Papel”.

Fue entonces que en una conversación con Álex Pina, el creador de la franquicia, este le preguntó si podría hacer el doblaje de su personaje en francés, inglés, alemán, italiano y portugués:

“Tuve la oportunidad de cambiar los idiomas y me gustaría escuchar cómo hicieron la mezcla de sonido porque lo hice en cinco idiomas más el personaje de Marsella. Lo hice entre diciembre y enero, pero la imagen (cuando estás en el estudio) es muy fea, muy baja la calidad, por eso no he visto nada más que mis partes con el texto," comentó en la videollamada.

marsella se ha convertido en uno de los personajes favoritos para los fans de "La casa de papel" (Foto: Netflix)

Dentro de la comunicación también se encontraban Alba Flores (Nairobi), Darko Peric (Helsinki) y Álvaro Morte (El Profesor), quienes se sorprendieron al escuchar esta confesión de parte del mismo Luka ya que no tenían ni idea que él había hecho este trabajo extra de doblaje. Además, agregó que decir “Profesor” en 5 lenguas distintas es “una locura”.

Y es que, tal como lo menciona el actor que da vida a Marsella, doblar un personaje en una lengua distinta a la original puede ser un trabajo muy complicado. Más allá de los espacios de grabación y la reproducción de baja calidad, los actores de doblaje deben imprimir con exactitud las emociones del personaje en pantalla para que su interpretación sea creíble.

Este dato podrás comprobarlo al cambiar de idioma Netflix o elegir los distintos idiomas en los que se ha traducido la serie. Verás que si bien puede que no sea la misma inflexión, el sentimiento y la voz de Luca serán las mismas que en su idioma original en español.

VIDEO RECOMENDADO

“La casa de papel” y “Vis a vis”: ¿cómo Najwa Nimri unió las series?