Toda serie tiene su banda sonora, y su canción que la representa. En La Casa de Papel, sin duda, es Bella Ciao. Esta cuarta temporada nos trae nuevos temas, conocidos algunos, inesperados otros.

La canción que da inicio a episodio de La Casa de Papel es de Cecilia Krull, madrileña nacida en 1986, quien con la serie recobró la relevancia que se merecía.

‘My life is going on’ es un tema hermoso, que difícilmente olvidaremos. Krull habla de este inesperado éxito y dice a Madridiario que hay un antes y un después radical desde la serie: “Ahora tengo manager, que antes no tenía; ahora tengo dos abogados… (ríe). Profesionalmente, es un sueño hecho realidad porque estoy viajando por el mundo cantando, estoy contigo aquí sentada dando una entrevista... Es que son más de doscientos millones de reproducciones en Internet, es una exposición brutal. Es una ventanita al mundo, a que la gente te conozca. Podría haber pasado, como podría no haber pasado. Hay series que triunfan pero igual la canción de cabecera pasa sin más. Entonces, para mí ha sido un reconocimiento a toda una vida cantando desde pequeñita y un sueño hecho realidad”.

