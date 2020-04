La Casa de Papel vía Netflix (Estados Unidos, España) estrenó su cuarta temporada este 03 de abril del 2020 y ocurrió lo que se temía, lo que sospechábamos. Nairobi murió. ALERTA SPOILER.

Nairobi sobrevive a esa herida que partió el corazón de los fans en la tercera temporada gracias a una operación surrealista practicada por la propia Tokio, pero lo peor estaría por venir cuando Gandía, el jefe de seguridad del gobernador del Banco de España, consigue liberarse con ayuda de Palermo y empieza a torturar hasta darle el tiro final al personaje que impuso el “Soy la puta ama” en nuestras cabezas.

Adiós, Nairobi

Alba Flores, quien interpreta a Nairobi, se ganó a los seguidores de la serie por las cualidades y carisma de su personaje. Sentido del humor, serenidad, cabeza fría, solidaridad, y un feminismo invencible.Nairobi era querida por sus compañeros, y apreciada por El Profesor. Nairobi es la que deja claro su lucha contra el patriarcado y el amor propio, la que siempre tiene una frase de libertad contundente, y una mirada tierna e imponente.

Gandía (José Manuel Poga), el psicópata jefe de seguridad, cobra venganza, y acaba con Nairobi en un espectáculo triste y doloroso que se ha hecho tendencia en redes sociales, pues quizás estábamos listos para verla morir después del disparo en la tercera temporada, pero no imaginamos una muerte brutal. Uno de los momentos más conmovedores ocurre cuando sacan el féretro de Nairobi y se puede leer La Puta Ama, mientras los miembros de la banda se quiebran al ver que la compañera no estará más.

Nairobi ha sido uno de los personajes favoritos de toda "La Casa de Papel" (Foto: Netflix)

En esta nota, Nairobi te dice sus secretos para ser La Puta Ama, consejos básicos que muy a su estilo marcan la identidad de lo que representa.

ELLA ES ALBA: “Que empiece el matriarcado”.

La nieta de Lola Flores tiene 33 años y vive su mejor momento profesional, tras el éxito de Netflix, brilla también en ‘Vis a vis’, serie de Fox que también ha alcanzado una enorme aceptación.

La revista Semana de Colombia le preguntó cómo manejas el asunto de sus opiniones personales sobre temas que le apasionan, como el feminismo, el hecho de ser vegana, y de defender derechos LGTBI. Alba responde así: " Con dos cosas que pueden ser contradictorias, pero no lo son: por un lado, siento que tengo que ser lo más sincera que pueda, a cambio de tanto cariño y admiración de la gente. Pero también creo que, con un altavoz tan grande y tanta gente mirándome, en algunas ocasiones lo más responsable es callarme y dejar que las personas que realmente conocen sobre algunos temas tengan el foco. Claro que cuando siento que hay algo que realmente tengo que comunicar, o cuando siento que tengo un respaldo porque entendiendo el tema, uso ese altavoz que tengo".

La actriz es amante de la lectura y de los juegos de mesa, y en varias entrevistas ha contado que se inspiró en un pájaro para crear el personaje de Nairobi.

¿Cuánto de Alba Flores hay en Nairobi? A esta pregunta de La Voz de Galicia respondió: “Yo le presto todo lo que puedo, todo lo que requiera de mí, se lo he ido prestando. Desde mi cuerpo, mi voz y mis emociones. Ahora, creo que sí somos diferentes” .

“Con Nairobi me he puesto mucho bakalao de los noventa; a las siete de la mañana tenía que motivarme con algo que me diera esa energía que ella tiene en cada escena”, contó Alba, quien sugirió al director mirar a la cámara para decir la frase que definiría su personaje: “Que empiece el matriarcado”.

Sobre esta iniciativa dice: “Yo creo que era un mensaje muy potente. Cuando lo estaba rodando sabía que lo que contenía, no era inconsciente para nada, pero sobre todo tanto él como yo pensamos que era un momento muy, muy potente en la línea del arco del personaje y que era importante hacer un buen cliffhanger ahí, porque está al final del capítulo. Hay una ley no escrita del cine y la televisión: uno nunca mira a cámara. Y yo lo quise cambiar, se lo sugerí porque sentí que para darle fuerza al personaje y a lo que decía, estaba muy bien que mirase directamente al espectador y también para darle una especie de guiño al mundo, ¿no? Y parece que trascendió, ja, ja”.

Y agrega: “Yo creo que esa frase, más allá de la trama, ha quedado ahí para el imaginario colectivo y para mí es un honor”.

Te vamos a extrañar, Puta Ama.

La casa de papel 4 | Alba responde a las teorías de los fans

