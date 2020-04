En la cuarta temporada de “La casa de papel” (“Money Heist” en inglés) se confirmó una de las teorías más recurrentes entre los fans de la ficcion española: el rol del personaje interpretado por Belén Cuesta. Aunque en la tercera entrega no tuvo ningún diálogo una serie de primeros planos hicieron que los seguidores notaran en su presencia.

Todos se preguntaban para que bando jugaría el misterioso personaje y en los nuevos episodios se reveló que es parte del equipo del Profesor, quien necesitaba un infiltrado entre los rehenes. Juanito o Julia, quien recibió el alias de Manila, es el ahijado de Moscú y amigo de la infancia, casi hermano, de Denver.

“La casa de papel” 4, Manila o Juanito: ¿quién es finalmente Belén Cuesta en “Money Heist”?

El quinto capítulo de la cuarta parte de “La casa de papel” arranca con un flashback que nos traslada al lugar en el que el Profesor preparaba a sus pupilos para el robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En uno de los descansos entre clase y clase, Moscú y su hijo se acercan al líder de la banda para intentar convencerle de unir al atraco al hijo de un íntimo amigo de Moscú que está en la cárcel.

Aunque al principio el Profesor se niega a incluir a alguien Berlín le hace ver que estaría bien tener a alguien infiltrado entre los rehenes por si estos se rebelan. Sin embargo, cuando esperan a Juanito en la parada del bus, la que llega es Julia, luego de someterse a un cambio de sexo.

LA POLÉMICA DESATA POR JUANITO / JULIA

Pero además de la sorpresa, la aparición de este personaje ha generado gran debate sobre la visibilidad de los actores y actrices transexuales en la ficción. Algunos de los críticos señalan que, “cuando una persona trans pueda interpretar sin ser juzgada el papel de una persona cis, será cuando una persona cis podrá interpretar el papel de una persona trans”.

Amor Romeira, que fue concursante de “Gran Hermano 9”, expresó a través de su cuenta de Instagram: “A ‘La Casa de Papel’ se le olvidó que cuando un personaje tiene identidad y es transexual, se debe coger a actrices transexuales, que existen. Deberían haberle dado la visibilidad y la integración en el trabajo que una actriz transexual se merece”.

"Este personaje es una chica trans interpretada por una mujer biológica. Pueden decir que es una actriz y está interpretando... error. Cuando un personaje requiere que sea negro, vamos a tender a personas de raza africana. No me imagino a un actor pintándose todo el cuerpo de negro. Tampoco me imagino a un actor poniéndose cinta en los ojos para parecer asiática. Son signos de identidad que no se pueden interpretar".

"Si la chica es trans, la actriz tiene que ser trans porque para eso existe la transexualidad. Esto es una cuestión de inclusión. No les están dando la oportunidad a actrices transexuales de plantarse en una serie muy vista a nivel mundial y hacer el papel Manila. Me parece ofensivo", agregó la cantante.

BELÉN CUESTA RESPONDE

Por su parte, la actriz española de 36 años cree que "todo lo que sea hablar de esto y dar visibilidad me parece positivo, La lucha debe ser que actores y actrices transgénero tengan acceso a papeles de todo tipo y no solo a personajes trans. Claro que estoy a favor, lo defiendo y lucho porque ellos tengan las mismas opciones”, explicó en una entrevista con FormulaTV.

“Entiendo el debate que se genera pero he aceptado el personaje de Julia porque ella es una mujer trans y yo cis, pero al final lo que estoy interpretando es a una mujer y es a lo que tenemos que ir, a quitar etiquetas en lugar de seguir poniendo”, agregó Belén Cuesta.