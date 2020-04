Sorprendió a todos. Virginia de la Mora, el personaje hilo conductor de La casa de las flores, tiene en la temporada 3 a un nuevo personaje. Y el papel encajó en Isabel Burr Martin, una actriz mexicana de 31 años que fue parte de Niñas Mal.

La casa de las flores 3

Burr forma parte de un elenco alterno que da vida a los integrantes de la serie en sus épocas de juventud y en los días más alocados, donde no falta sexo, drogas y decisiones mal tomadas. Un ligero parecido con Verónica Castro, muy ligero, pero sobre todo su fresco desempeño ha generado buenas críticas.

Isabela Burr, la nueva Virginia de la Mora.

Isabel Burr formó parte de la teleserie de Televisa, Médicos, en la cual dio vida a una trabajadora de la salud, pero este es su gran momento bajo la dirección de la producción de Manolo Caro.

La actriz tiene 31 años, y este es su mejor momento.

La Virginia de la Mora de 1979 no supera a Verónica Castro, y aunque las comparaciones son odiosas, es inevitable no hacerlo.

Cuando Isabel Burr se enteró que sería Virginia de la Mora no solo reconoció como fan de la serie, se sintió entusiasmada y aterrorizada. “Me sentía como una integrante de la familia de la Mora, pero nunca me imaginé que podía llegar a serlo de verdad".

Fue un reto y un riesgo. “Había una línea muy delgada para no caer en la imitación y sacarle todo el jugo a este personaje en su juventud y que la gente pudiera entender cómo vivió, creció y por qué tomó las decisiones que tomó”.

Esta no es la primera vez que el destino vincula a Isabel con ‘La Vero’ en la serie biográfica de Juan Gabriel “Hasta que te conocí”. Burr interpretó a la estrella de los 80 cuando tenía su programa “Mala noche no”.

“El mundo es muy chiquito. El otro día estaba viendo las fotos de una alfombra roja que tengo en mi celular y de repente Verónica está justo delante de mí cuando yo voy llegando al ‘photocall’ y me digo, ‘¿las casualidades son coincidencia, o no?’. La primera vez que interpreté a Verónica fue en la serie de Juan Gabriel y fue muy diferente la preparación con ‘Virginia de la Mora’, porque aquí no es Verónica y a lo mejor sus gestos, su mirada, el tono de voz y cómo mueve las manos al hablar, esas cositas son las que yo salvaba, pero en el fondo me tenía que recordar constantemente que yo era ‘Virginia’”, detalla la actriz.

Y está feliz: "Es un honor poder interpretar a esta mujer, soy una gran fan, es un icono de México y el mundo, bella por dentro y por fuera, nos ha brindado tantas horas de entretenimiento y diversión”.

Isabel Burr.

La actriz confesó que no ha tenido contacto directo con la actriz, pero sí con su hermano “El Güero” Castro, quien trabajó con él en la telenovela “Médicos, línea de vida”, “pero sí me encantaría conocerla y saber su opinión sobre esta interpretación de ella de joven".

Sobre el personaje, dice: “Virginia era libre, tan diferente a como la vemos en la primera temporada... por decisiones que tomó tuvo que cambiar y se convirtió en una mujer conservadora. Ella odiaba estar atada al qué dirán, odiaba esa vida de las Lomas (zona adinerada de Ciudad de México) y quería ser libre. Su mayor miedo en la vida era ser como su mamá y es en lo que se convirtió al final, era rebelde y se portaba fatal”.

La actriz y su nuevo reto.

En la serie Luis Miguel, Isabel Burr representa nada menos que a Adela Noriega. También participó en la serie de Fox “Kadabra” y en el año 2017 protagonizó su primera novela “La hija pródiga” para la televisión Azteca.

