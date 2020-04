La tercera y última temporada de “La casa de las flores”, que está disponible en Netflix desde el jueves 23 de abril de 2020, no solo se centra en lo que sucedió con Paulina tras su ingreso a la cárcel, en el embarazo y accidente de Elena, y en la relación de Diego y Julian, también muestra el pasado de la familia De la Mora: sus oscuros secretos y crímenes.

En prisión, Paulina se encontró con Jenny Quetzal y aunque al principio está en su contra al final intentó ayudarla a escapar, incluso intento protegerla de Silvia, una mujer que trabajó para su abuela.

A pesar de que Purificación intento evitar que Paulina salga de la cárcel haciéndose pasar por su hermana y retardando los trámites de liberación, María José llegó a tiempo para sacar a la hija mayor de Virginia de prisión e internar a su hermana en un centro psiquiátrico.

Mira aquí el trailer de la temporada final de “La casa de las flores” (15/04/20)

Cuando Elena despierta del coma no recuerda nada sobre su embarazo, incluso considera la opción de dar al bebé en adopción. En tanto, Julián descubre que Diego y su hermano no se sometieron a un proceso de inseminación in vitro, y Diego se interna en un centro que “cura” la homosexualidad.

Gracias a los flashbacks del pasado de Virginia de la Mora descubrimos que Ernesto y Carmela fueron novios cuando eran jóvenes, que el verdadero padre de Paulina es Pato, un amigo gay de Virginia, y que la abuela Victoria esconde más de un secreto.

Paulina sale de la cárcel gracias a la intervención de María José (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA CASA DE LAS FLORES”?

Después de enterarse del embarazo de Virginia, Victoria organiza un compromiso entre su hija y Agustín Corcuera, pero Virginia cancela la boda al descubrir que su prometido es gay y tiene una relación con Patricio, quien más tarde es asesinado a golpes por Agustín y sus amigos.

Cerca del final de “La casa de las flores” Paulina visita a Silvia en la cárcel y descubre que las mentiras siempre fueron parte de su familia. El padre de Virginia nunca estuvo enfermo, Victoria le daba una potente droga para mantenerlo dormido, y luego de acusar a la enfermera de matarlo de una sobredosis lo enterró en el jardín.

Patricio es el verdadero padre de Paulina (Foto: La casa de las flores /Netflix)

Durante la pedida de mano de Virginia Patricio descubrió la verdad y convenció a Silvia de denunciarla a la policía, pero Victoria se adelantó y la denunció por robo.

Cuando Paulina busca a su abuela para confrontarla encuentra su casa a oscuras y a Victoria amenazando a Delia con un cuchillo, sin embargo antes de que pueda lastimarla cae por las escaleras y muere. Para evitar más problemas Paulina le dice a la policía que fue un accidente.

Por otro lado, Elena da a luz y empieza una nueva vida junto a Pablo, y muy cerca de Julián y Diego. Los Corcuera le entregan la florería a los De la Mora, y Elena decide que la mejor para hacerse cargo de ella es Delia.

Finalmente, Paulina y María José se casan, a pesar de los intentos de Purificación de impedir la boda y su felicidad.