Rebecca Jones, la primera actriz mexicana, superó el cáncer hace un tiempo, y regresó a lo que más ama: actuar. Y ahora se luce en la tercera temporada de la La casa de la flores, donde se transforma en una villana inteligente que explica mucho de los que nos hemos preguntando desde que empezamos con esta serie de Manolo Caro.

En La casa de las flores, Jones representa a Victoria Aguirre, la fundadora de la tienda de las flores y madre de la fallecida Virginia de la Mora.

"Es una mujer que se sale con la suya siempre, la voluntad de ella es lo único que importa, es una mujer que es muy controladora, muy de su casa y muy mala, creo que es de las más malas que he hecho”, dijo la actriz en entrevista para El Sol de México.

Rebeca Jones

Este personaje le permitió a Jones explorar el arte de la comedia, algo que le fascina aunque sus roles han sido mayoritariamente de villana: “A mí me encanta la comedia, aquí se maneja de una forma en la que te tomas las cosas muy en serio para que la situación cause risa y sea muy real, no es que los personajes se estén haciendo los chistosos sino que las características de los mismos, son las que te llevan a decir, ‘Esto es lo más gracioso del mundo’”.

Al personaje, cuenta, le pusieron ropa usada, ropa auténtica de los 70: “Manolo sabía muy bien lo que iba a contar, el cambio para filmar todo eso fue muy cuidado, ya lo verá el espectador en cada una de las habitaciones de La casa de las flores que ya conocen muy bien, eso está padre, que todo el ambiente, las paredes y muchas cosas cambien y que sea totalmente auténtico de los setenta".

A pesar de su amplia experiencia, ella no se cansa de aprender: “Cada oportunidad que tengo de trabajar con técnica de cine no la desperdicio para nada, y este fue el caso, yo siempre estoy aprendiendo sobre los lentes, el cine me fascina, no sé mucho, realmente en mi carrera hecho muy poco cine, pero es fascinante para mí ver cómo el engranaje funciona cuando hay una cabeza que sabe lo que está haciendo”.

La actriz de 62 años ha participado en más de 20 telenovelas, más de 10 películas y 10 series. En teatro ha brillado hasta en 15 obras. Rebeca estuvo casada 25 años con el actor Alejandro Camacho. Ambos mantienen la amistad y tienen un hijo.

El amor se acabó, pero la amistad permanece.

La villana de villanas ha sido galardonada en innumerables ocasiones, y cuando en 2018 fue diagnosticada con cáncer no dudó en contar a sus fans lo que estaba viviendo, y sus ganas de vivir.

