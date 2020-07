Han pasado más de cinco años desde que a Lorena Meritano le diagnosticaron cáncer de mama, una enfermedad que durante los primeros años la llevó a perder casi todo: cabello, ambos senos, los ovarios, su pareja y trabajo. Pese a todo lo que padeció, la actriz logró reponerse y darle batalla al mal, al que ahora llama “maestro”.

Aunque aún no ha sido dado de alta, en la actualidad se encuentra sana, pero siguiendo sus chequeos médicos para detectar cualquier irregularidad en su organismo.

Debido a su delicado estado de salud, la otrora villana de “Pasión de gavilanes” tuvo que enfrentar más de 10 cirugías y 16 quimioterapias, intervenciones médicas que la ayudaron a fortalecerse física y emocionalmente.

Es así que decide publicar su libro “Sobreviviente”, en el que narra pasajes de su vida y lo que le tocó experimentar con la enfermedad.

Lorena Meritano se deprimió con la enfermedad y las experiencias nuevas que estaba atravesando, al punto de querer "morir" (Foto: Instagram de Lorena Meritano)

DIAGNOSTICADA CON CÁNCER

En 2014, Lorena Meritano fue a realizarse, como todos los años, un chequeo general de forma preventiva, ya que estaba siguiendo un tratamiento in vitro con su entonces pareja Ernesto Calzadilla.

Contó que tras regresar de Bogotá, ella había detectado una bolita mientras se realizaba un autoexamen, por lo que decidió actuar de inmediato e ir a un especialista, quien le dio la noticia: tenía cáncer de mama.

“Ahí comenzó todo este proceso en el cual llevo varios años y espero continuar muchos años más, si Dios quiere”, dijo en una entrevista AARP en español en noviembre de 2018.

Lorena Meritano sufrió la extirpación de sus dos senos (Foto: Instagram de Lorena Meritano)

LOS TRATAMIENTOS QUE SIGUIÓ

La actriz argentina contó que primero le extirparon dos tumores. “A los 15 días, tuvieron que extirparme toda la mama y los ganglios, una mastectomía radical. Después comencé mi tratamiento de quimioterapias; fueron 16 quimioterapias. Luego me hicieron el examen para BRCA 1 y 2, y me dio positivo: tengo una mutación genética [que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama y cáncer de ovario]”.

La lucha contra el mal siguió, ya que en 2016 le tuvieron que extirpar la otra mama y realizarle otra operación para sacarle los ovarios y las trompas.

“Hubo momentos en que yo le pedía a mi ex y a mi mamá que me dejen ir, sobre todo durante las sesiones de quimioterapia. Eso es durísimo porque te sientes morir”, dijo en otra entrevista a Confrontados.

SU PAREJA LA DEJA SOLA

Lorena Meritano contó que el año 2016 fue uno de los más terribles que experimentó, pues le habían detectado nuevos tumores y tenía que someterme a la extirpación de su seno izquierdo, las trompas y los ovarios, motivo por el cual tenía que viajar.

Todo estaba listo, al menos eso creía ella, pero recibió un duro golpe emocional. Horas antes de abordar el vuelo, el también actor Ernesto Calzadilla, quien era su pareja en ese entonces, decidió decirle que no la iba a acompañar a su intervención y que quería el divorcio.

“En ese momento para mí fue terrible. Porque si cuando te separás buena y sana y con trabajo es terrible, imagínate que te separes en ese contexto. Dramaticé, me sentí abandonada, me quise suicidar, llamé a mi mamá. Yo tenía que ir al aeropuerto, íbamos a viajar a Argentina ese día, yo tenía nuevas bolas y tenía que someterme a operaciones. Con el tiempo lo pude aceptar. Pedí ayuda psicológica y con terapias lo pude perdonar, soltar, comprender que él me acompañó hasta donde pudo. No fue como mi papá que acompañó a mi mamá durante todo su cáncer y siguió con ella hasta que él murió. Pero Ernesto hizo lo que pudo y prefiero quedarme con lo bonito de él”, manifestó la actriz, según publicó El País de Colombia.

RECIBIÓ MÁS GOLPES

Luego de que su pareja la dejó, en la misma semana, a los cinco días le hacían sus controles, le anunciaban una nueva biopsia. Asimismo, a su mamá le daba un accidente cerebrovascular. “A los tres meses ella sale con un derrame y anticoagulada”.

Posteriormente la intervienen para sacarle el seno izquierdo, los ovarios y las trompas, y en diciembre, después de sufrir una caída, le extrajeron siete clavos y una placa.

“Con la pérdida de mis senos, de mi cabello, de mi trabajo, de mi pareja, de perder las ganas de vivir, pude hacer el duelo de la muerte de mi abuela Celia, de mi abuelo Aarón, del hijo que perdí porque cuando me da cáncer estábamos con mi pareja (Ernesto Calzadilla) en un proceso de Fecundación In Vitro para ser papás. Y antes, cuando me casé en el año 2000, dejé mi profesión de actriz y me fui a vivir al campo, perdí a mi bebé, fue la única vez que estuve embarazada”, añadió a dicho medio colombiano.

Lorena Meritano pudo reponerse de la crisis emocional que atravesó y decidió seguir adelante (Foto: Instagram de Lorena Meritano)

EL CÁNCER, SU MAESTRO

Meritano llamó al cáncer su maestro por haberle enseñado muchas cosas. “Fue primaria, secundaria, universidad, máster, doctorado. Me enseñó sobre la paciencia, sobre la tolerancia, la empatía, fortalecer mi fe (no religiosa, sino espiritual), sobre saber ponerse en los zapatos del otro, sobre fortaleza psicológica, emocional y física”.

“Hay que recibirlo como a un maestro, yo me pregunté para qué, en vez de por qué a mí, y entendí que se sana desde el amor, abrazándole y diciéndole ‘bueno, voy a caminar con vos, a ver qué me tenés que enseñar, a ver qué tengo que cambiar, qué tengo que aprender, en quién tengo que confiar’”, puntualizó.

Lorena Meritano publicó su libro "Sobreviviente" para contar cómo pasó la enfermedad (Foto: Instagram de Lorena Meritano)

FUENTE DE INSPIRACIÓN

La actriz se convirtió en fuente de inspiración para quienes están pasando la enfermedad y para aquellas personas que deseen ver cómo logró reponerse a los duros golpes que experimentó a lo largo de estos años.

Recomendó que cuando alguien pase por una situación complicada jamás debe victimizarse, sino pedir ayuda y ser flexible ante los cambios; sobre todo, tener paciencia y fe. “Ser perseverante y trabajar arduamente interiormente y perdonar. Uno puede crecer muchísimo como persona y convertirse en una mejor versión de uno mismo a través de estas circunstancias tan adversas”.

¿TIENE PAREJA?

Lorena Meritano contó que no tiene pareja y que los hombres que se le acercaron, al conocer su enfermedad se alejaron de ella.

“Estoy soltera. No es que estos cinco años haya estado como para tener pareja. A mí me costó mucho reponerme cuando me separé, después me costó mucho reponerme anímicamente. Después me empecé a sanar por dentro, y ya cuando me sentí de alguna manera en pie empecé a trabajar, porque tenía que pagar las deudas y tenía que volver a ser la mujer que siempre fui”, señaló en el programa ¿Quién quiere ser millonario?

“¿Los hombres? Tuve como dos o tres intentos y cuando saben de la situación de que tuve cáncer, huyen, desaparecen. Me pasó tres veces; por eso, yo siento que como para cuidarme, cerré la persiana, estoy stand-by, el reposo del guerrero, digo yo”, añadió.