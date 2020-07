The Big Bang Theory llegó a su fin después de 12 temporadas. Considerada como una de las mejores sitcom de los últimos tiempos, desde su debut en septiembre de 2007 escaló a nivel mundial, cosechando millones de seguidores hasta en los países más distantes.ores en todo el mundo.

“La teoría del Big Bang” (como se le conoce en Hispanoamérica) emitió su último programa el 16 de mayo de 2019 por la cadena CBS, después de 279 episodios. Actualmente es transmitida por Amazon Prime Video en América Latina, con excepción de la última temporada.

Dicho esto, aunque es una serie televisiva muy conocida y emitida por varios años, es lógico que algunas personas no sean muy fans o que simplemente no sepan de su existencia. Pero, ¿qué pasa cuando un personaje de la misma serie no ha sido capaz de completar un solo episodio?

Lo cierto es que sí puede pasar. Mayim Bialik, quien interpretó a Amy Farrah Fowler en 2The Big Bang Theory” durante casi 10 años, confesó que nunca había visto un episodio completo del programa. Pese a que fue pieza clave en el desarrollo de la historia, además de protagonizar un papel importante en el final del programa el año pasado. A continuación los motivos reales.

¿POR QUÉ MAYIM BIALIK NO VIO NINGÚN CAPÍTULO COMPLETO DE THE BIG BANG THEORY?

Mayim Bialik apareció por primera vez en el programa para interpretar a Amy Farrah Fowler en el episodio final de la temporada 3, como una contraparte romántica de Sheldon Cooper, interpretado por Jim Parsons. A medida que avanzaban las temporadas, el personaje de Bialik se convirtió en una parte integral del show, lo que la llevó a ser parte del elenco principal en la cuarta temporada. En la temporada 11, Cooper y Fowler se casan, y en la temporada 12, la última de la historia, ganan juntos un Premio Nobel de Física.

En una entrevista con el periódico Metro del Reino Unido, la actriz confesó que a pesar de aparecer en el programa muchos tiempo, cerca de una década, nunca se molestó en sentarse y mirar un episodio completo.

¿El motivo? Mayim Bialik dijo que la razón es bastante simple: no le gusta verse a sí misma en la televisión. Luego agregó que solo ha visto fragmentos de los episodios que se muestran a la audiencia del estudio en vivo, pero que no se miraría a sí misma. Finalmente, la actriz dijo que no siente que necesita ver el programa ya que, después de todo, apareció en él y sabía lo que estaba pasando.

Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) - El 2020 será un año ocupado para Bialik, quien realiza su debut en la silla del director con la cinta "As Sick as They Made Us", la cual contará con la actuación de Dustin Hoffman, Simon Helberg y Candice Bergen. Adicionalmente la actriz protagonizará la sitcom "Call Me Kat", proyecto en el que también hará el rol de productor ejecutivo junto a Jim Parson.

Si bien la forma de pensar de Bialik puede ser un tanto extraña para los fans, lo cierto es que este es un rasgo que comparte con varios actores. Hugh Laurie, por ejemplo, también se negó a verse en House, ya que el actor británico odiaba su acento estadounidense, convencido de que no estaba haciéndolo bien.

Otros actores que no se ven a sí mismos incluyen Johnny Depp, Andrew Garfield y Julianne Moore. Jeff Bridges también ha dicho que no verá ninguna de sus películas en la televisión, a excepción de “The Big Lebowski”, que siente que es demasiado divertido para no verlo.

