A pesar de que han pasado más de 17 años desde la primera emisión de “Pasión de gavilanes”, quienes vieron la telenovela colombiana aún recuerdan con mucho cariño y nostalgia la historia de amor imposible entre las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes. Si bien, estuvo protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, hay otros actores que también se ganaron la admiración del público. Uno de ellos es Kristina Lilley.

En la trama, la actriz dio vida a doña Gabriela Acevedo Vda. de Elizondo, una de las villanas de la serie. Ella era una mujer conservadora, estricta y de carácter fuerte que buscaba lo mejor para sus hijas Norma, Sarita y Jimena. Fue esposa de Bernardo Elizondo y odiaba a los hermanos Reyes por lo que ellos habían hecho para vengar la muerte de su hermana Libia.

En la trama, Gabriela Acevedo fue esposa de Bernardo Elizondo. (Foto: Telemundo)

Aunque Lilley tenía una amplia trayectoria en el mundo de la actuación, cuando interpretó a una de las antagonistas, su carrera despegó internacionalmente, logrando quedarse en la memoria del público. Y no era para menos, ya que la novela se convirtió en un fenómeno televisivo.

Debido a la fama que alcanzó, a ella no se le ocurrió mejor idea que subir en su cuenta de Instagram una fotografía suya en blanco y negro cuando era una niña, generando la reacción de todos sus seguidores. “Sí, cuando yo tenía como 3 o 4 años”, escribió junto a la imagen.

La actriz cuando era una pequeña. (Foto: Kristina Lilley / Instagram)

SU VIDA TRAS “PASIÓN DE GAVILANES”

Tras su participación en “Pasión de gavilanes”, Kristina integró el elenco de casi 30 producciones como “La mujer en el espejo”, “La tormenta”, “¿Quién mató a Patricia Soler?”, “El comandante”, “El general Naranjo”, “La venganza de Analía”, “Enfermeras”, entre otras más, que la llevaron a ganar el Premio Tv y Novelas en 2011 como Mejor actriz antagónica de telenovela por “Chepe Fortuna”.

Sin embargo, su vida profesional, que le dio satisfacciones, ha sido distinta a su vida personal, pues la actriz pasó momentos muy difíciles y complicados debido a que padeció cáncer en dos oportunidades, algo que mantuvo oculto por muchos años porque – según ella – no quería dar lástima a nadie, por lo que continuó grabando otros proyectos como si nada pasara.

La actriz nació en Nueva York el 31 de agosto de 1963 y actualmente tiene 57 años. (Foto: Kristina Lilley / Instagram)

Pero cuando los médicos me dijeron que debía seguir un tratamiento sintió temor. “Lloré muchísimo y después empecé a afrontar lo que tenía qué hacer para salir de esto (…). El hecho de saber que uno es frágil da mucho miedo. Hoy en día pienso que no hay que ponerse bravo por lo que no importa porque lo que tiene solución se hace y lo que no pues nada qué hacer. Realmente no hay que preocuparse sino ocuparse en la vida”, contó en RCN.

En ese contexto, admitió que ahora ve la vida de otra manera, aunque a veces teme ante la posibilidad de que la enfermedad regrese.