“Little House on the Prairie”, o “La familia Ingalls” en español, duró nueve temporadas y se convirtió en un éxito mundial que cautivó a varias generaciones. De hecho, hasta el día de hoy es recordada por muchos. La popularidad de la serie catapultó a la fama a los actores que formaron parte del elenco, entre ellos, Katherine MacGregor, la actriz que interpretó a la arrogante y entrometida Harriet Oleson, la chismosa de la ciudad local.

El personaje de MacGregor era una mujer antipática, egoísta y mezquina, ella era la copropietaria de “Oleson’s Mercantile” con su esposo Nels Harriet. La actriz estadounidense logró abordar el personaje que interpretó entre 1974 y 1983 sin perder el tono cómico que requería el papel; lo que le bastó para ganarse la simpatía de los televidentes de las decenas de países en los que se emitió “La familia Ingalls”.

Si bien Katherine MacGregor ya era muy conocida mucho antes de grabar “Little House on the Prairie”, fue esta serie la que le permitió ser reconocida y querida en casi todo el mundo. De hecho, la producción basada en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder, donde participó en más de 150 capítulos, fue el último gran trabajo que realizó la actriz.

¿QUÉ PASÓ CON KATHERINE MACGREGOR?

Katherine MacGregor falleció el 14 de noviembre de 2018 a causa de una neumonía, cuando tenía 93 años de edad en la casa de retiro del Motion Picture and Television Fund en Woodland Hills. Pero se fue dejando un gran legado: tras retirarse definitivamente de los escenarios, la actriz se dedicó a dar clases de teatro a niños.

Después del final de “Little House on the Prairie”, MacGregor apareció en pantalla solo una vez más, en un cortometraje de 2014. Se dijo que estaba en una peregrinación en la India durante el rodaje de la película para televisión posterior a la serie “The Last Farewell” en 1984.

En una entrevista, sobre su papel en la exitosa serie de NBC, la actriz señaló que buscaba siempre el humor de la Sra. Oleson. “Originalmente fue pintada como una mezquina en blanco y negro. Cualquiera que signifique tiene que ser un tonto. Así que comencé a mezclarlo con farsa. Creo que la audiencia cuenta con ver a la Sra. Oleson caer sobre su trasero”, reveló en 1981, durante una charla con Santa Cruz Sentinel.

MÁS DATOS SOBRE KATHERINE MACGREGOR

Su verdadero nombre es Dorlee Deane MacGregor. Nació el 12 de enero de 1925, se crió en Fort Collins, Colorado, asistió a la Universidad de Denver y se graduó de Northwestern.

Se mudó a Nueva York en 1949 y estudió con Sanford Meisner, Stella Adler y N. Richard Nash, quienes la eligieron para Broadway en “Handful of Fire” de 1958.

También era conocida como Scottie McGregor. Apareció en una gira nacional de “The Seven Year Itch” a mediados de la década de 1950 e interpretó a la madre de un estibador en “On the Waterfront” (1954) de Elia Kazan. Más tarde tuvo papeles como estrella invitada en series como “East Side / West Side”, “Mannix”, “Emergency!”, “All in the Family” y “Ironside”.