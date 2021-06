José Eduardo Derbez es hijo de la actriz mexicana Victoria Ruffo con el actor mexicano Eugenio Derbez. Es hermano de Vadhir Derbez, Aislinn Derbez y Aitana Derbez, por parte de su padre. También es hermano mayor de Anuar Fayad y Victoria Fayad, hermanos por parte de su madre.

Él nunca tuvo una infancia normal. De hecho, hace poco su padre Eugenio decidió confesar frente a José Eduardo lo que pasó durante el quinto episodio de la segunda temporada de “De Viaje con los Derbez” que la situación entre el comediante y la actriz era muy complicada, acordando fingir su matrimonio para evitar el acoso.

Según él, no podía acercarse legalmente a su hijo, pero luego Victoria se pronunció al respecto en los medios de comunicación declarando que todo era falso. Al final, en lo único que se han puesto de acuerdo es que su hijo es maravilloso, por lo que decidieron apoyarlo en su carrera como personaje público.

Su presentación oficial en la televisión mexicana fue en el exitoso programa infantil “TVO” conducido por su tía Gabriela Ruffo, cuando apenas contaba con un par de meses de edad. Luego de eso, participó de otros programas hasta hacerse un nombre propio, pero ahora es acusado de un robo en las redes sociales. ¿Qué pasó?

LA VERDAD DETRÁS DEL CELULAR QUE ‘ROBÓ' JOSÉ EDUARDO DERBEZ

Al parecer, el último fin de semana José Eduardo Derbez había salido de copas con unos amigos, donde se encontraba Renato Francis, el representante de la banda CNCO. La verdad no se tienen muchos detalles de esta reunión, ya que por la situación actual de la pandemia deberían estar prohibidas, pero Renato acusó duramente a José Eduardo en las redes sociales de robarle su celular:

“Oigan, cómo ven que ayer en su peda José Eduardo Derbez se llevó mi celular de la mesa “POR EQUIVOCACIÓN”. De muy mal gusto tu borrachera bro... Intérnate, no está padre tu alcoholismo. Si no lo controlan, no lo consuman amigos,” se puede leer en el Tweet que rescató el programa “No Chisme no Like”, porque ya no está disponible la publicación.

José Eduardo Derbez ha sido acusado de alcohólico y ladrón, pero las cosas no cuadran del todo (Foto: Instagram)

Los fans de ambos no tardaron ni un segundo en hacer viral esta publicación, pero de una manera que Renato tal vez no esperaba. La gran mayoría de respuestas mencionan que es un hecho muy raro que un famoso robe un celular, más que nada porque no tiene necesidad, defendiendo a José Eduardo que pudo haber sido una equivocación.

Incluso aquellos que creen que sí lo hizo adrede, cuestionan al representante de CNCO sobre su publicación, comentando que debió enfrentar al comediante en la reunión y no esperar a que este se lleve su celular para poder hacer la infame publicación. En cualquier caso, como se mencionan en los comentarios, Renato es quien queda mal frente a todos.

José Eduardo Derbez no se ha pronunciado al respecto, y es poco probable que lo haga (Foto: Instagram)

Por su parte, José Eduardo no ha dado una declaración al respecto, pero si ha mostrado en sus redes sociales y en su programa con su familia que tiene un claro gusto por las bebidas alcohólicas. Incluso en su Instagram personal creó una miniserie llamada BartenDERBEZ, donde realiza experimentos combinando diferentes bebidas.

Aún así, es muy poco probable que la situación denunciada por Renato Francis sea mencionada por el actor. Es una grave acusación, pero lo más probable es que haya admitido su equivocación por privado y haber quedado con el manager de no dilatar más el problema para que ambos queden sin ser acusados por sus respectivos grupos de fans.