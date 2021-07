Jonathan Gilbert se hizo conocido internacionalmente gracias a su participación en “La familia Ingalls”, donde interpretó a Willie Oleson cuando tenía tan solo 7 años. Hizo al personaje durante los siguientes nueve años, donde se convirtió en uno de los seis actores que permanecieron todo el programa. Sin embargo, desapareció del mapa artístico poco tiempo después del final de la ficción. Alejado también de las redes, poco y nada se supo de él.

El actor estadounidense de 54 años nació el 28 de abril de 1967 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Luego de trabajar como actor se convirtió en corredor de bolsa. No obstante, siempre es recordado por sus papeles en proyectos de televisión como “Little House on the Prairie”. ¿Qué pasó con Jonathan Gilbert luego de la serie? A continuación, todos los detalles.

QUÉ PASÓ CON JONATHAN GILBERT TRAS “LA FAMILIA INGALLS”

De acuerdo con Biographypedia, no existe mucha información sobre la vida de Jonathan Gilbert antes de su ascenso a la fama en la televisión, pero se sabe que fue adoptado por los actores Paul Gilbert y Barbara Cowen. Su padre apareció en “The Duke”, “The Spike Jones Show” y “Perry Mason”. Además, el actor creció junto a Melissa Gilbert, y los dos protagonizaron más tarde el programa de televisión “La familia Ingalls”. También se convirtió en el hermano adoptivo de la actriz Sara Gilbert.

Jonathan Gilbert se convirtió en uno de los seis actores que permanecieron todo el programa (Foto: NBC)

Sus hermanos continuaron en el mundo de la actuación. Melissa apareció en el reality “Dancing with the Stars” e hizo trabajos de voz para “Batman: la serie animada”; entre otros. Por su parte, Sara se convirtió en parte de la sitcom “Roseanne”, además de su papel de Leslie Winkle en la serie “The Big Bang Theory”. Jonathan, por el contrario, solo actuó hasta la adolescencia, antes de alejarse del oficio.

SUS ÚNICOS TRABAJOS EN LA ACTUACIÓN

Mientras trabajaba en “La familia Ingalls”, Jonathan Gilbert se convirtió en parte de varios especiales del programa, incluido “The Little House Years”, un especial de tres horas que muestra a la familia recordando sus episodios pasados.

Por la misma época, tuvo la oportunidad de trabajar en la película “The Miracle Worker”, película basada en la obra del mismo nombre de William Gibson, que retrata la vida de Helen Keller y las luchas de su maestra Annie Sullivan.

Jonathan Gilbert como Willie Oleson en "La familia Ingalls" (Foto: NBC)

En el último año de “Little House on the Prairie”, el actor estadounidense también apareció en “Little House: Look Back to Yesterday”. Al año siguiente, trabajó en “Little House: The Last Farewell”, también emitida como una película de 95 minutos, que sería su última aparición.

Desde entonces, se alejó silenciosamente de la industria del entretenimiento, sin tomar más proyectos mientras sus hermanos continuaban con sus carreras.

Según una autobiografía de Sara Gilbert, se mudó a California cuando tenía poco más de 20 años, luego a la ciudad de Nueva York, donde comenzó a trabajar como corredor de bolsa, lo que continúa haciendo en la actualidad.