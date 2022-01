Finalmente se presentó un adelanto de lo nuevo de Apple TV+; “WeCrashed,” que contará con la actuaciones de los ganadores del Óscar Jared Leto Y Anne Hathaway.

La muy esperada nueva serie de Apple TV+ basada en el exitoso podcast de Wondery “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork’' será protagonizada por los ganadores del Premio de la Academia y SAG, Jared Leto y Anne Hathaway.

La serie limitada también está protagonizada por Kyle Marvin, junto a America Ferrera y O-T Fagbenle. “WeCrashed” se estrenará mundialmente en Apple TV+ con los primeros tres episodios el 18 de marzo de 2022, seguidos de nuevas entregas semanales todos los viernes durante su temporada de ocho episodios hasta el 22 de abril.

La serie está inspirada en hechos reales - y en una historia de amor en el centro de todo. La startup WeWork pasó de ser un único espacio de coworking a una marca global con un valor de $ 47 mil millones en menos de una década, que luego, en menos de un año, se desplomó, esta serie tratará de contarnos los hechos.

“WeCrashed” es una creación de Lee Eisenberg, nominada al Premio Spirit por “Little America” y “Good Boys”) y Drew Crevello, de “The Long Dark”, quienes también se desempeñan como coguionistas, productores ejecutivos y co-showrunners, está dirigida por John Requa y Glenn Ficarra, reconocidos por series como “This is Us” y la cinta “Crazy Stupid Love”.

