Instinto: Todo sobre la nueva serie española de Mario Casas

Protagonizada por Mario Casas, "Instinto " es la serie erótica de Movistar+ que sigue a Marco, un empresario de éxito que detrás de su lujosa vida esconde un trauma del pasado que trata de ocultar a toda costa. El mundo de Marco se altera cuando llega Carol, la nueva psicopedagoga de su hermano con autismo.

Carlos Sedes, director de la ficción española, considera que esta historia se encuentre en el lugar y momento idóneos. “Esta serie creo que llega en el momento adecuado. En pleno siglo XXI donde no tiene por qué importar hablar de sexo”, dijo en conferencia de prensa.

Por su parte Mario Casas reconoció que se trata de uno de los papeles más exigentes en su carrera. “Ha sido un placer que me hayan ofrecido un personaje de este calibre, en cuanto a lo emocional, lo físico y sexual. Ha sido todo un reto como actor”.

" Instinto " se compone de 8 episodios de 50 minutos cada uno, que empezaron a grabarse en junio del año pasado y se estrenará el próximo 10 de mayo a través de Movistar+.

El afiche oficial de 'Instinto', serie erótica que se estrenará el 10 de mayo (Foto: Movistar)

HISTORIA DE "INSTINTO"

Marco es un joven, atractivo y deseado empresario líder de ALVA, una de las compañías tecnológicas más exitosas a nivel internacional. Además, se encuentra en un momento importante de su carrera, pues está a punto de lanzar al mercado CICLÓN, un prototipo de un coche eléctrico que funciona gracias a la transformación del viento en energía a través de unas turbinas.

Su equipo está formado por Diego, amigo y compañero de estudios, y Bárbara, la mujer de este, directora del departamento de marketing. Pero la relación entre los dos socios se ve en peligro en el momento en que Eva, una ambiciosa ingeniera llena de secretos, llega a la empresa.

No obstante, Marco es muy diferente a Diego, pues no cuenta con una activa vida social como él. Es un hombre cerrado que solo muestra sus más profundas emociones a su psicóloga Sara, sin la que ya no sabe vivir. Para tratar de salir de todos sus secretos y presiones, Marco se enfoca en el deporte y en un exclusivo club privado en el que sus miembros reciben placer desarrollando sus más eróticas fantasías. En ese lugar, la identidad se mantiene oculta gracias a un antifaz.

El punto de inflexión llega cuando Carol, la nueva psicopedagoga de José, el hermano de 18 años de Marco con trastorno del espectro autista entra en su vida. De esta manera, desarrolla una relación con ella en la que descubre que él mismo es su propio y mayor enemigo.

TRÁILER DE “INSTINTO”

ACTORES Y PERSONAJES

Mario Casas como Marco Mur, un hombre exitoso que arrastra un trauma infantil que hace que el deporte y el club sean sus únicas vías de escape.

Jon Arias como Diego Bernal, amigo y socio de Marco, juntos desarrollan un nuevo proyecto dentro de su empresa: Alva

Óscar Casas como José Mur, hermano de Marco, un joven con trastorno de TEA

Silvia Alonso como Eva

Juan Diego Botto como Pol

Bruna Cusí como Bárbara

Lola Dueñas como Laura

Miryam Gallego como Sara

Ingrid García Jonsson como Carol

Elvira Mínguez como la doctora Villegas

Sarah Perles como Nassira

Ahmed Boulane como Al Thani

Alex Hafner como Brian

En la 22ª edición del Festival de Málaga el director Carlos Sedes dijo que todos los personajes de "Instinto" "se mueven con sensualidad. Hemos creado una atmósfera de morbo y de lujo, con todo tipo de ilusiones. Queríamos llevarlo a la fantasía, a los cuentos... A la vez que intentábamos sorprender. No puedes hacer siempre lo mismo".

Sobre su personaje Mario Casas dijo en el Festival, “nosotros trabajamos con mi personaje sabiendo desde el primero qué le pasaba. Al final a mi lo que me pareció interesante era componer un personaje en vez de en una película, en este caso en ocho capítulos tiene un vuelo importante y el que no sepan quién es este tipo hasta el último capítulo”.

En cuanto a las escenas de sexo que hay en la serie española, casas explicó que “al final estás delante de mucha gente, estás delante de 30 personas, para los actores es una putada, es así. No hay ningún tipo de disfrute como puede haber en la serie, pero al menos espero que el público cuando lo vea que lo pase bien y que sea perturbador al mismo tiempo”.

Por su parte, Oscar Casas, hermano de Mario en la vida real y en la ficción, contó que “ha sido increíble poder encarnar a José y lo especial que es. Estuvimos trabajando con psicólogos, fuimos a un centro con personas con el mismo trastorno y a partir de ahí construimos a José y ha sido una alegría me lo he pasado muy bien y más de poder disfrutarlo con mi hermano. Ha habido muchísima libertad, que creo que este personaje es lo que es, libertad”.

EQUIPO CREATIVO

Creación: Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira

Dirección: Carlos Sedes

Fotografía: Jacobo Martínez, Ricardo de Gracia

FECHA DE ESTRENO DE “INSTINTO”

‘Instinto’, de 8 episodios, se estrenará el 10 de mayo a través de Movistar+, pero los dos primeros capítulos se presentaron por primera vez en la 22ª edición del Festival de Málaga.