Amor y deseo sin etiquetas. María Nava Urquiza (Alicia Jaziz) es hija de la ex primera dama de México Emilia Urquiza (Kate del Castillo) y el presidente Diego Nava (Erik Hayser). En la primera temporada de Ingobernable la vimos en una relación con Daniela Hurtado (Marianna Burelli), quien vive en el clóset, tiene novia y además trabaja como asistente de la fiscal de investigación encargada de resolver el asesinato del jefe de Estado. ¿Qué pasa en la segunda temporada de la producción de Netflix?

Ingobernable 2 Alicia Jaziz logra un personaje sólido más allá de representar a una chica lesbiana. (NETFLIX)

En Ingobernable 2, a pesar de las difíciles circunstancias que vive María, el deseo por una mujer la cautivará. En esta ocasión, se trata de la guapísima Rosa, interpretada por la actriz colombiana Susana Rojas. Juntas llevan su relación más allá del cautiverio ocasional que viven, y normalizan la relación en una sociedad conservadora como todavía es la mexicana.

Las escenas son candentes, románticas y muy bien trabajadas, como suele hacer Netflix a la hora de abordar las relaciones LGBT.

INgobernable 2 No ocultan su relación, aunque en la serie no queda claro que la madre de María esté al tanto.

Sobre su anterior escena lésbica, la actriz mexicana dijo: "Pero no me volví gay, simplemente fue un personaje padre que me gustó mucho y tenía muchas ganas de hacerlo porque nunca me había tocado ser gay”. Lo cierto es que la interpretación de Alicia Jaziz dará mucho que hablar y no exactamente por su orientación sexual.

Alicia Jaziz tiene 21 años, y desde 2007 ha participado en decena de producciones televisivas y teatrales.

Sobre la serie, Jaziz ha dicho que la producción ha llegado para cambiar mentes. De hecho, su personaje ha generado críticas en redes sociales, pero no por su mala interpretación, sino por su evolución. A María acabarás por odiarla, o algo así.