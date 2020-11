En 2007, “iCarly” fue estrenada en Nickelodeon y al poco tiempo se convirtió en una de las series favoritas de los niños y jóvenes. La sitcom creada por Dan Schneider cuenta la historia de Carly Shay, una niña que junto a sus dos mejores amigos Sam Puckett y Freddie Benson crean un webshow llamado “iCarly”.

En esa época Internet recién estaba creciendo con las redes sociales, y el término influencer aún estaba en pañales. Sin embargo, el programa logró predecir con sorpresiva exactitud la importancia de grabar videos en línea y generar una audiencia a través de la red de redes.

Pero Carly y Sam solo eran las protagonistas del show. Quien realmente utilizaba todo su conocimiento tecnológico para lanzar la web al aire en Internet era Freddie. Interpretado por Nathan Kress, este personaje era el estereotipo del mejor amigo nerd de la protagonista que estaba perdidamente enamorado de ella.

Luego de finalizar el programa, el actor siguió su camino independiente en el cine y también surgió como modelo para algunas marcas exclusivas. Hoy en día no solo está muy cambiado, sino que también es el feliz padre de una pequeña niña de 3 años y el próximo año nacerá su segunda hija.

LA INCREÍBLE TRANSFORMACIÓN DE NATHAN KRESS

Aunque muchos no lo crean, casi no queda rastro del tímido Freddie amante de la tecnología que se vio hace años en Nickelodeon. Algunos fans recuerdan más a Kress por su participación en la película “Tell Me How I Die” y en las series “Alive in Denver” y “Star Wars Rebels”, pero en definitiva el trabajo que marcó su carrera fue “iCarly”.

Hoy en día, Nathan tiene 28 años y además de su trabajo en la televisión también ha probado en el mundo de la música como cantante y dirigiendo algunas cintas de cine. Hace 5 años se casó con la también actriz y doble de riesgo London Elise Moore, un 15 de noviembre del 2015 y el siguiente año anunciaron la venida de su primera hija.

Rosie Carolyn Kress nació unos días antes de Navidad del 2017, generando una serie de comentarios positivos hacia el actor por su nueva etapa como papá. En los últimos años él ha decidido pasar tiempo de calidad con su familia y solo se le vio en el ámbito público cuando anunció en el 2019 que haría un podcast con Brett Davern.

En octubre de este año, Kress y London anunciaron que su siguiente bebé está en camino. En un mensaje por Instagram, el actor de “iCarly” mencionó que estaba muy emocionado por compartir que estaban esperando a una segunda bebé luego de tener varios abortos espontáneos.

Con todo esto dicho, Nathan ha llenado su Instagram personal con fotos familiares de él compartiendo momentos con su esposa e hija. El Freddie de “iCarly” ya no existe. En su lugar, ahora se encuentra un hombre maduro y de familia, orgulloso de poder pasar tiempo con su hija y esposa mostrándose muy felices en las redes sociales.

FOTOS DE INSTAGRAM DE NATHAN KRESS

