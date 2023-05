La última noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento internacional es la emergente huelga de guionistas que ha afectado los cimientos de Hollywood. El Sindicato de Escritores de América (WGA, llamado así por sus siglas en inglés: Writers’ Guild of America) habría hablado entre bastidores sobre una huelga en mucho tiempo, y recién en mayo se pudo concretar. La huelga ha sido tan masiva y sonora que ha tenido el apoyo incluso de figuras como actores y escritores influyentes como Bob Odenkirk (Better Call Saul), Neil Gaiman (Good Omens, The Sandman) y George R.R. Martin (Juego de Tronos, House of the Dragon).

La reciente huelga de guionistas ha alarmado gran parte del mundo del entretenimiento; puesto que ha surgido en el nuevo contexto de las guerras de streaming, las nuevas tecnologías y el auge de la inteligencia artificial. Aunque estas medidas gremiales tienen antecedentes (la más reciente fue en el 2007), la de este año es bastante más agresiva y con mayor capacidad de impactar en la industria. Ello debido a que la demanda de contenidos se ha incrementado, y a que los contratos, por ejemplo, con la producción de series de televisión, no contemplaban elementos técnicos y legales surgidos a lo largo de los años.

Debido al alza de precios por los recientes eventos históricos (la pandemia de COVID-19, la guerra contra Ucrania y el alza del combustible), ha sido necesario que muchos sueldos se adapten a las nuevas circunstancias, pero se dice que los grandes afectados por los recortes habrían sido justamente los guionistas. También está el hecho de que el panorama de las retransmisiones es distinto hoy en día a como era años atrás, gracias a conceptos como el streaming. Es decir, estos creadores de historias y argumentos, a diferencia de los grandes estudios cinematográficos, no reciben un centavo por ellas

Flota asimismo el fantasma de la inteligencia artificial. No son pocos los escritores que han exigido a las casas productoras evitar que los nuevos softwares influyan en los guiones. Ante el objetivo de reducir costos, no sería nada raro que los productores recurrieran a la IA como herramienta para definir o hasta desarrollar guiones

Esta huelga es más importante de lo que uno inicialmente creería, puesto que muchas series se han aplazado o pausado en su producción. Buena parte del catálogo de Netflix, como las últimas temporadas de Stranger Things o Kobra Kai, se han paralizado a la espera de que se llegue a un acuerdo con los huelguistas.

The Last of Us, que iba a iniciar el rodaje de su segunda temporada, ha quedado también en la congeladora. Lo más probable es que la serie vuelva a estrenarse en unos dos años, puesto que la producción dura medio año y se esperaba que la temporada se estrenase para finales del 2024. Si la huelga llega a extenderse, lo realista es que la continuación de la serie llegue recién en el 2025.

Incluso series con grandes galardones, como Escuela Abbott (ganadora de premios como los Globos de Oro) ha tenido que cancelar su reunión de escritores para la tercera temporada debido a la huelga. Una de las escritoras ha dicho preocupada que si se llegase a extender la huelga, fácilmente se podría cambiar el número de episodios para la nueva temporada.

Y eso es si las series retornan la pantalla, porque de hecho se cancelará buena parte de estos proyectos, pues sus costos se elevarán considerablemente (no quisiera imaginar la desilusión que surgiría en los fans de Stranger Things si no llegan a ver el final de una serie que han seguido devotamente desde el 2015).

Los ejecutivos, se dice, menosprecian el trabajo del escritor en estas ficciones, pero el papel de un guionista es más importante de lo que las empresas consideran. Los guionistas no están presentes solo en la fase de escribir diálogos o planificas la acción; también pueden aparecer más adelante en el proceso, para editar, por ejemplo, alguna que otra frase que no funcionó, o entrenar a un actor sobre ciertos diálogos.

En el 2007, la huelga llegó a durar 100 días. Por entonces, aunque no existía el concepto de streaming tal como lo conocemos hoy, los escritores igualmente exigieron a las productoras mayor consideración en sus sueldos y regalías. Lo que por entonces se tenía en la mira el concepto de ventas en DVDs y retransmisiones de series por televisión. Ya que la empresa facturaba con cada retransmisión, los escritores (y actores, cabe añadir) también debían hacerlo apropiadamente.

Ello conllevó a que varias series quedaran paralizadas, con el número de episodios por temporada reducidos, y algunas escribieron un trama final en el posible caso de una cancelación. Esa huelga llevó a que hubiera un auge en los shows de reality, ya que la mayoría de ellos no tienden a depender de un guion.

Aunque a muchos espectadores les irrite esperar y seguramente se sentirán afectados por la suspensión o cancelación de sus series favoritas, lo cierto es que los derechos de los artistas y de los escritores deben ser respetados. Esperemos que esta historia tenga un final feliz.

