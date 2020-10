A lo largo de sus nueve temporadas, “How I Met Your Mother” presentó varios sitios web que no solo fueron parte de la ficción creada por Carter Bays y Craig Thomas sino que muchos de ellos fueron creados para que los espectadores tuvieran la oportunidad de visitarlos.

En la ficción que se emitió en CBS entre noviembre de 2005 y marzo de 2014, Barney Stinson creó varias páginas web como parte de sus jugadas para conquistar a distintas mujeres. Pero él no fue el único, Marshall y Lily también crearon varias web relacionadas con sus mejores amigos.

Aunque algunas ya no están activos, otros aún permanecen activos, ya que estaban registrados en el Departamento de Propiedad Intelectual de 20th Century Fox (20th Century Studios). Screen Rant compartió la lista con cada una de las páginas web que crearon los personajes de “How I Met Your Mother”.

Barney creó varios sitios web para conquistar mujeres en "How I Met Your Mother" (Foto: CBS)

LOS SITIOS WEB ACTIVOS DE “HOW I MET YOUR MOTHER”

TEMPORADA 3- EPISODIO 14

tedmosbyisajerk.com. Este sitio web fue creado para concretar uno los encuentros de una noche de Barney después de decir que era un arquitecto llamado Ted Mosby. El sitio también incluye la carta que Barney dejó para explicar que era un fantasma. Para contrarrestar la mala reputación de Ted se creó un sitio web tedmosbyisnotajerk.com.

TEMPORADA 3- EPISODIO 19

guyforceshiswifetodressinagarbagebagforthenextthreeyears.com. Debido a problemas económicos y a la obsesión de Lily por la compras, Marshall quería que su novia vendiera algunas de sus prendas en un sitio web llamado lilyandmarshallselltheirstuff.com. Lily sugirió que debería llamarse guyforceshiswifetodressingarbagebagforhenextthreeyears.com, sitio web ya existía.

Ted Mosby creo una página web para contrarrestar su mala reputación (Foto: CBS)

TEMPORADA 4 - EPISODIO 2

goliathbank.com. Cuando Marshall aceptó trabajar en el Goliath National Bank la serie creó un sitio web GNB real que tenía vacantes de trabajo.

TEMPORADA 4 - EPISODIO 7

notafathersday.com. Otra de las locuras de Barney fue celebrar no ser padre creando una nueva festividad llamada “No es el día del padre”, e incluso creó un sitio web dedicado a la celebración.

TEMPORADA 4- EPISODIO 14

Mysterydrx.com. Se trata de un sitio web real dedicado al DJ universitario Ted, el Doctor X.

barneysvideoresume.com. Cuando Robin necesitaba un trabajo para evitar la deportación, Barney la ayudó a hacer un currículum en video.

TEMPORADA 4 - EPISODIO 18

canadiansexacts.org. En la cuarta temporada de “How I Met Your Mother”, Robin contó que durante una celebración canadiense se negó a realizar un acto sexual canadiense. Cuando ella no quiso dar más detalles todo el grupo investigó sobre el acto.

TEMPORADA 5- EPISODIO 4

itwasthebestnightever.com. Cuando Marshall y Lily pasaron una noche en pareja con Barney y Robin el abogado del grupo creó un sitio web que documenta la “mejor noche de mi vida”.

Marshall y Lily también crearon sitios web en "How I Met Your Mother" (Foto: CBS)

TEMPORADA 5- EPISODIO 8

bigbusinessjournal.com. Una de las jugadas de Barney incluía la identidad falsa de Lorenzo Von Matterhorn. Un sitio web falso indicaba que era el “multimillonario de la semana”.

extremitiesquarterly.com. La serie sugirió que Lorenzo apareció en una publicación falsa llamada “Extremities Quarterly”.

Balloonexplorersclub.com. Además Lorenzo supuestamente era el miembro destacado en la publicación falsa, “The Balloon Explorers Club”.

lorenzovonmatterhorn.com. Pero eso no todo, Lorenzo Von Matterhorn tenía un sitio web falso parecido a Wikipedia.

TEMPORADA 5- EPISODIO 23

weddingbridemovie.com. El sitio web de la película de Tony, ‘The Wedding Bride’, existe y redirige a los usuarios al sitio web de 20th Century Studios.

TEMPORADA 6- EPISODIO 4

grademyteacher.net. Ted recibió una crítica negativa en un sitio web de calificación de maestros.

TEMPORADA 7- EPISODIO 4

stinsonbreastreduction.com. Con este sitio web Barney fingió ser un cirujano de reducción de senos.

linsonbreastlawsuit.com. Este sitio correspondía a Arnie Linson, un abogado que Barney también usaba como parte del libro de jugadas.

TEMPORADA 7 - EPISODIO 9

theslapbetcountdown.com. En este episodio Marshall reveló que creó una cuenta regresiva para la próxima bofetada que recibiría Barney.

Marshall creó un sitio web con una cuenta regresiva para la próxima cachetada de Barney (Foto: CBS)

LOS SITIOS WEB DE “HOW I MET YOUR MOTHER” QUE YA NO ESTÁN ACTIVOS