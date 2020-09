“How I Met Your Mother” es una comedia estadounidense que sigue una premisa bastante clara: cómo Ted Mosby, un arquitecto del futuro, conoció a la madre de sus hijos, Tracy. Sin embargo, para llegar hasta la respuesta final pasan 9 temporadas y 208 episodios donde Ted y sus amigos viven diversas aventuras.

La serie se estrenó en Estados Unidos bajo la cadena de televisión CBS, protagonizada por Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan y Cristin Milioti, quienes interpretaban los papeles de Ted Mosby, Marshal Eirksen, Robin Scherbatsky, Barney Stinson, Lily Aldrin y Tracy McConnell respectivamente.

Ellos eran un grupo de amigos de la ciudad de Nueva York que se juntaban para compartir experiencias, todo para que al final se revelara que Tracy era la verdadera pareja de Ted y la madre de los hijos que se vio al inicio de la serie en un final que ha sido enormemente criticado a lo largo de los años.

“How I Met Your Mother” estuvo al aire desde el 2004 hasta el 2014, y han pasado ya 6 años desde su comentado final y 15 años desde su primera emisión. ¿Qué pasó con los actores de la serie durante estos años? La revista Us Weekly hace un pequeño recuento de lo que sucedió con cada uno al finalizar el programa

¿QUÉ PASÓ CON LOS PROTAGONISTAS DE “HOW I MET YOUR MOTHER”?

1. Josh Radnor - Ted Mosby

Josh Radnor en el 2019 (Foto: Araya Diaz / Getty Images)

Luego de que “How I Met Your Mother” terminó en el 2014, Radnor se convirtió en doctor en la serie “Mercy Street” en la PBS y luego se convirtió en profesor en la serie de Fox “Rise”. Además, participó en la producción de Broadway “Disgraced” y por su parte forma un dúo musical con su amigo Ben Lee llamado Radnor y Lee que sacaron un nuevo álbum llamado “Golden State” en junio del 2020.

2. Jason Segel - Marshal Eirksen

Jason Segel en el 2019 (Foto: Evan Agostini / Invision)

Al mismo tiempo que “How I Met Your Mother” estaba al aire, Segel también partició dirigiendo y produciendo las comedias “The Muppets”, “The Five-Year Engagement” y “Sex Tape”. También interpretó al novelista David Foster Wallace en la película “End of the Tour” en el 2015. Como escritor, se convirtió en un best seller con su libro “Nightmares!” que escribió junto a Kirsten Miller.

3. Cobie Smulders - Robin Scherbatsky

Cobie Smulders en el 2019 (Foto: Jordan Strauss / Invision)

En los últimos años de “How I Met Your Mother”, Smulders hizo su debut en el MCU en “The Avengers” en el 2012 y apareció en muchas películas de Marvel Studios. También se reunió con la co-estrella Neil Patrick Harris para actuar en la serie de Netflix “A Series of Unfortunate Events” y en “Friends From College” por dos temporadas. Desde su matrimonio en el 2012 con Taran Killan ha tenido dos hijas llamadas Shaelyn y Janita y ha superado con éxito el cáncer de ovario que le diagnosticaron en el 2008.

4. Neil Patrick Harris - Barney Stinson

Neil Patrick Harris en el 2019 (Foto: Vince Bucci / Invision)

Se ha reportado que Harris está grabando la cuarta entrega de “Matrix” junto a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. A lo largo de los años estuvo en varias series de televisión y películas como “Smurfs”, “The Muppets”, “Gone Girl” y “American Horror Story”. También participó en “A Series of Unfortunate Events” junto a Cobie Smulders para Netflix y ha escrito una autobiografía llamada “Neil Patrick Harris: Choose Your Own Autobiography”.

5. Alyson Hannigan - Lily Aldrin

Alyson Hannigan (Foto: Slaven Vlasic / Getty)

Alyson Hannigan fue la presentadora de “Girl Scout Cookie Championship” de Food Network y participó en películas como “Abducted: The Mary Stauffer Story” y “You Might Be the Killer”. Ella ha estado casada con Alexis Denisof desde el 2003 y tiene dos hijas llamadas Satyana y Keeva Jane.

6. Cristin Milioti - Tracy McConnell

Cristin Milioti en 2020 (Foto: Charles Skyes / invision)

dSu último proyecto fue “Palm Springs”, una comedia romántica que protagonizó junto a Andy Samberg y se mostró en el Sundance Film Festival en enero del 2020 y llegó a Hulu en julio. También ha formado parte del elenco de series como “Modern Love” “Fargo” “Black Mirror” y “The Mindy Project”.

