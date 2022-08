House of the Dragon, la serie precuela de Juego de Tronos, está a punto de estrenarse, pero eso no quiere decir que esté libre de polémica. Aunque la primera serie fue inmensamente popular, muchos llegaron a criticarla por sentir que trivializaba las escenas de sexo, pareciendo añadirlas para titilar a la audiencia y poco más.

Esto llegó hasta que muchos espectadores creyeron que la serie parecía mostrar cierto placer sádico al retratar las escenas de violencia sexual, en la mayoría de los casos cuando una mujer era acosada violentamente. Aunque House of the Dragon desea interpretar desde otro foco la historia, todavía dice que recurrirá a las escenas de sexo como elementos que ayudarán a la trama.

El actor principal, Matt Smith, comentó sobre este tema una vez que se le cuestionó. Para una entrevista con Rolling Stone, Smith vociferó sus dudas. “Uno se pregunta: ‘¿Necesitamos otra escena de sexo?’, y responden: ‘Sí, la necesitamos’. Supongo que tienes que preguntarte: ‘¿Qué estás haciendo? ¿Estás representando los libros, o los estás diluyendo para representar el tiempo [en el que vivimos?]’”.

El director de la serie, Miguel Sapochnik, también ha hablado frente a las preguntas. Aunque sí ha admitido que la serie estará enfocada al machismo de la sociedad, y el sexo será visto desde ese punto de vista, pensó que era lo más práctico para retratar una sociedad machista de manera realista.“[Nosotros] no nos asustamos. En todo caso, vamos a arrojar luz sobre ese aspecto. No se puede ignorar la violencia que los hombres perpetraron contra las mujeres en ese momento. No debe minimizarse y no debe glorificarse.”

La serie tratará sobre el objetivo de Rhaenrya Targaryen de obtener el trono.

La productora Sara Hess también comentó sobre el tema. En Vanity Fair, habló que la serie estaría enfocada desde el punto de vista de las mujeres, que son las frecuentes víctimas en estas violaciones. “No representamos la violencia sexual en el programa. Manejamos una instancia fuera de la pantalla. En cambio, mostramos las consecuencias y el impacto en la víctima y la madre del perpetrador. Lo que hace la serie, y de lo que estoy orgullosa, es que elegimos centrarnos en la violencia contra las mujeres, inherente a un sistema patriarcal.”

Aún está por verse cómo será la recepción general, ya que aunque la serie todavía no ha salido, Juego de Tronos fue criticada fuertemente en su día por la percepción de la audiencia de parecer castigar duramente a los personajes femeninos con violencia sexual, mucho más a comparación con los personajes masculinos. George R.R. Martin, el creador de la serie de Canción de Fuego y Hielo, ha comentado que deseaba retratar la realidad de las sociedades antiguas, pero otros creen que no era necesario usar una historia con elementos tan explícitos para llamar la atención.

