Heartstopper ha sido uno de los novedosos proyectos de Netflix, que se ha ganando a la audiencia a poco tiempo de su estreno. Basado en una novela gráfica, la serie busca retratar un arquetípico romance adolescente; con todas sus ilusiones y altibajos, pero desde el punto de vista de personajes gay.

La creadora de Hearstopper, Alice Oseman; buscaba una premisa simple: quería retratar una historia de amor como las arquetípicas que aparecen en las comedias románticas, pero desde un punto de vista LGBT. Oseman creía que la representación para adolescentes queer (no-heterosexual) en los medios escaseaba, y deseaba retratar una historia romántica y sana sin caer en las tramas dramáticas que usualmente son interpretadas por personajes gay. Una vez que su novela gráfica ganó una audiencia en las redes sociales, Netflix aceptó volver realidad su proyecto.

La historia trata sobre Charlie (Joe Locke), un joven muchacho gay que se enamora a primera vista de Nick (Kit Connor); el apuesto jugador estrella del equipo de rugby de su escuela de solo varones. Charlie está ilusionado, pero algo temeroso de empezar una relación debido a malas relaciones pasadas, y la posibilidad de ser acosado por su sexualidad.

Nick, por otra parte; inicialmente acepta a Charlie, pero al interactuar con él, llegará a conocer un nuevo aspecto de si mismo, y llegará a definir mejor su sexualidad. Mientras tanto, tanto amigos de la pareja como antagonistas surgirán en la serie, tanto para apoyar a los chicos, como para irritarlos. Algunos tendrán sus propias tramas, como el romance de Tara (Corinna Brown) con Darcy (Kizzy Edgell); o la inseguridad de Tao (William Gao) frente a los cambios de Charlie, temiendo que su mejor amigo llegue a abandonarlo.

Heartstopper (Foto:Netflix)

El encanto de Heartstopper recae en su dulzura. Retrata un romance clásico que hemos visto miles de veces en otras películas, incluso algunas del catálogo de Netflix (To All The Boys I’ve Loved Before); pero en su honestidad y cariño por retratar un romance convincente, lograron capturar los corazones de miles de audiencias.

Locke y Connor poseen una química muy natural, que se enfatiza con los efectos especiales que usa la serie para añadir elementos más artísticos y románticos a escenas vitales (dibujos de corazones u hojas soplando en el viento; también una inteligente referencia a sus orígenes gráficos). Los actores llegan a retratar personajes carismáticos, sin caer en pantomimas o caricaturas (William Gao sobresale como el actor secundario con su entusiasmo).

Otro beneficio de la serie es que nunca llega a sexualizar a los personajes; el romance no va más allá de abrazos y besos. Los personajes son descritos de poseer alrededor de 15 años, y el material es respetuoso con ello. Tras varias series mostrando a menores en posiciones incómodas, siendo sexualizados de una manera que cae en lo inapropiado y vulgar; es agradable poder ver una relación más casta donde lo prioritario son los sentimientos, antes que cualquier intento de titilar a la audiencia.

El único detalle que se podría criticar de Heartstopper es que tal vez idealiza demasiado conceptos como el romance o la primera relación seria. Elementos como el amor a primera vista o la pareja ideal suenan maravillosas en la ficción, pero pocas veces esto surge tan exacto en la realidad. Pero ese es un pecado que la mayoría de comedias románticas pueden ser culpables. El género de por sí gusta bañarse en el cliché, no podemos echarle esto en cara a esta serie solo porque los protagonistas no son heterosexuales.

Aún así, la serie nunca se separa completamente de su realidad, puesto que gran origen del conflicto proviene de la identidad sexual de los personajes y cómo afecta las decisiones y emociones de cada uno. Los miedos, la ansiedad, la soledad, el acoso: todo está representado aquí. Aún así, promete un final feliz para los personajes, sugiriendo que el sufrimiento que pasaron no fue un augurio para el resto de sus vidas.

Pero en sí, Heartstopper es tierno y honesto. Tanto gays como heteros apreciarán un romance contado con pasión y sinceridad. Para aquellos que están recién descubriendo su sexualidad, clarifica bastante sobre muchas dudas que tengan. Y para los más viejos que ya se entienden muy bien, pues es una bonita fantasía escapista de todos modos.

DATOS

Título: Heartstopper

Género: Romance, Drama

Dirección: Euros Lyn

Elenco: Joe Locke, Kit Connor, William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown

Creado por: Alice Oseman

Temporadas: 1

Número de episodios: 8

Disponible en: Netflix