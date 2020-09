La sitcom “The Office” fue amada por muchas razones, pero una de sus características principales es que hacían referencia a todo tipo de franquicias de la cultura popular actual. Entre estas referencias, los personajes de la serie de la NBC han profesado su conocimiento sobre Harry Potter y todo lo que conlleva su franquicia.

No hay duda alguna que “The Office” ha definido toda una era de comedias con respecto al lugar de trabajo, y su popularidad no ha hecho más que crecer a lo largo de los años ganando cada vez más seguidores, incluso a 7 años de su final, por su increíble humor y bromas bien elaboradas entre compañeros.

Entre los personajes más recordados, Dwight Schrute se posiciona también como uno de los más graciosos junto a Michael Scott y Jim Halpert. Él es un gran fanático de las series de fantasía, y el hecho de que las películas basadas en los libros de J.K. Rowling se estrenaron mientras la serie se emitía, era una oportunidad que los guionistas no pudieron desaprovechar.

De esta forma, no solo Dwight, sino también otros personajes a lo largo de “The Office” sabían de la existencia de Harry Potter y, aunque a veces sus opiniones eran diferentes, hubo varios momentos de la serie donde mencionaron a esta franquicia, y Screenrant ha numerado todos los episodios donde apareció una referencia.

CADA VEZ QUE “THE OFFICE” MENCIONÓ A HARRY POTTER

1. Temporada 2 - Episodio 4 “The Fire”

Todas las veces que "The Office"; hizo referencia al mundo de Harry Potter (Foto: NBC)

Después de que se dispararon las alarmas de incendio del edificio de oficinas, los empleados se vieron obligados a evacuar. Como una forma de pasar el tiempo, a Jim se le ocurrieron varios juegos divertidos, incluido “Desert Island Picks”. Cuando le preguntaron a Dwight qué llevaría consigo si se quedara varado en una isla, no pudo decidirse entre copias de “Harry Potter y la piedra filosofal” o “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”.

2. Temporada 3 - Episodio 9 “The Convict”

Todas las veces que "The Office"; hizo referencia al mundo de Harry Potter (Foto: NBC)

Después de que el nuevo empleado Martin Nash compartiera sus experiencias en prisión, algunos de los empleados afirmaron que la cárcel sonaba mejor que Dunder Mifflin. Para cambiar la opinión de todos, Michael adoptó la personalidad de “Prison Mike”, quien afirmó que lo peor de la prisión eran los Dementores, diciendo que “ellos... volaban por todos lados y daban miedo”.

3. Temporada 3 - Episodio 23 “Beach Games”

Todas las veces que "The Office"; hizo referencia al mundo de Harry Potter (Foto: NBC)

Michael decidió llevar a cabo un concurso similar a “Survivor” en un lago local con todos sus empleados. Después de que el grupo se dividió en equipos, Dwight llamó a su tribu Gryffindor. En un acto de represalia, Jim llamó a su equipo Voldemort, lo que perturbó visiblemente a Dwight.

4. Temporada 4 - Episodio 7/8 “Money”

Todas las veces que "The Office"; hizo referencia al mundo de Harry Potter (Foto: NBC)

Jim y Pam deciden pasar una noche en el bed and breakfast de Dwight ubicado en Schrute Farms. Como parte de la experiencia, Dwight leyó un extracto de “Harry Potter y el cáliz de fuego” antes de irse a dormir.

5. Temporada 5 - Episodio 14/15 “Stress Relief”

Todas las veces que "The Office"; hizo referencia al mundo de Harry Potter (Foto: NBC)

Durante el asado de Michael en toda la oficina, Kelly enumeró a todas las personas con las que preferiría besarse antes de hacerlo con su jefe. Incluido en la lista, estaba Lord Voldemort, el principal antagonista de la franquicia.

6. Temporada 6 - Episodio 4/5 “Niagra”

Todas las veces que "The Office"; hizo referencia al mundo de Harry Potter (Foto: NBC)

Mientras asistía a la boda de Jim y Pam, Dwight mencionó que tenía 9 caballos y 3/4. Este fue un guiño a la plataforma 9 3/4 en la estación King’s Cross en Harry Potter.

7. Temporada 6 - Episodio 10 “Murder”

Todas las veces que "The Office"; hizo referencia al mundo de Harry Potter (Foto: NBC)

Para distraer a sus empleados, Michael los obligó a jugar un juego de misterio de asesinatos llamado Belles, Bourbon & Bullets. Angela fue asignada para interpretar a un personaje llamado Voodoo Mama Juju, una mujer que, según ella, se interesó en las artes oscuras después de leer Harry Potter.

8. Temporada 7 - Episodio 18 “Todd Packer”

Todas las veces que "The Office"; hizo referencia al mundo de Harry Potter (Foto: NBC)

Para deshacerse de Todd Packer de la sucursal de Scranton, Jim y Dwight idearon un plan, alegando ofrecerle un trabajo en la sede corporativa en Florida. Durante la llamada de broma, Dwight siguió haciendo referencia al mundo mágico de Harry Potter como un punto de venta para mudarse a Florida.

9. Temporada 9 - Episodio 24/25 “Finale”

Todas las veces que "The Office"; hizo referencia al mundo de Harry Potter (Foto: NBC)

Los que aparecen en el documental de Dunder Mifflin se reúnen para un panel especial en un teatro local. Mientras estaban allí, la audiencia tuvo la oportunidad de hacer preguntas. Una mujer hizo referencia a la relación de Jim y Pam con un gran libro que nunca termina antes de compararlo con la serie de Harry Potter.

VIDEO RECOMENDADO

Harry Potter le pide a Ollivanders que analice algunas varitas y este le confiesa como funcionan

Harry Potter le pide a Ollivanders que analice algunas varitas y este le confiesa cómo funcionan