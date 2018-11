Los fanáticos de Gustavo Cerati quedaron más que complacidos luego que la noche del último domingo fuera emitido el docu-reality sobre su vida realizado por National Geographic, en el que se revelaron aspectos íntimos de la carrera y la vida personal del fallecido músico argentino.

Durante la transmisión de los dos episodios de la serie “BIOS. Vidas que marcaron la tuya” —cada uno de una hora de duración, producidos por Sebastián Ortega y conducidos por la cantante chilena Javiera Mena— se dio a conocer un tema inédito que Gustavo Cerati le dedicó a una de sus ex novias.

“Hablando de vos” es el título de la canción que Gustavo Cerati compuso para Ana Saint-Jean y es ella misma quien lo muestra en el programa dedicado al líder de Soda Stéreo, a través de un walkman gris y un cassette que contenía el tema.

“Hablando de vos, invento a cada instante melodías. Así reemplazo las palabras, nunca fui muy bueno en poesía. Solo estoy, solo estoy hablando de voz”, dice parte de la letra que canta Gustavo Cerati, acompañado con una guitarra.



Sin embargo, esa no fue la única grabación desconocida que presentó el programa. Laura, una de las hermanas del cantante, mostró un audio que tiene guardado en su celular en el que Juan José Cerati, padre de ambos, convertido en un locutor de radio y presenta a Gustavo, que entonces tendría unos 5 años, como si fuera una estrella.

“Tenemos hoy con nosotros, amigas y amigos, una espléndida voz, un extraordinario cantante argentino que se presenta ante nuestros micrófonos para brindarnos las mejores melodías del continente americano”, se escucha decir a Don Juan José como anticipando el éxito de su hijo.

Otra de las personas entrevistadas fue la madre de Gustavo Cerati, Lilian Clark, quien narró cómo hizo la canción "Té para tres": "Esa noche no durmió y cuando me la mostró al otro día casi me desmayo", recordó. Ese tema fue compuesto por el argentino mientras su padre estaba viviendo sus últimos días debido a una grave enfermedad.

Una de las estrellas que ofreció su testimonio en el documental sobre Gustavo Cerati fue Shakira, quien resaltó algunas de sus virtudes: "Es uno de los mejores letristas, de los más ingeniosos aunque decía que las letras era de las cosas que más le costaba. Supongo que para él era mucho más instintivo crear música. Lo recuerdo siempre pegado a una guitarra pero para mí como letrista tenía un don especial, era diferente, tenía un estilo".

El episodio de "BIOS. Vidas que marcaron la tuya" sobre Gustavo Cerati también tuvo testimonios de Zeta Bosio y Charly Alberti, sus compañeros de Soda Stereo, los recuerdos de otros músicos, asistentes, amigos y allegados; además de imágenes íntimas, como las de los primeros momentos tras el nacimiento de su hija Lisa.