El nuevo coronavirus afectó la producción de varias series y películas, una de ellas fue “Grey’s Anatomy”, que se vio obligada a adelantar el final de su décimo sexta temporada, que cerró con su episodio 21 en lugar del 25. Por su puesto esto cambió el rumbo de la historia del drama médico de ABC.

Luego de que la showrruner Krista Vernoff y sus colegas Debbie Allen y James Williams anunciaron el cierre de la producción para garantizar la salud y la seguridad de todo el elenco, la sucesora de Shonda Rhimes también reveló algunos detalles sobre el verdadero final de la ficción protagonizada por Ellen Pompeo.

Grey's Anatomy | Final de la temporada 16

Vernoff explicó que aunque ‘Put on a Happy Face’ (16x21) sirvió como desenlace provisional ese no era el final que los productores tenían planeado para la décimo sexta entrega de “Grey’s Anatomy”.

Además, según recoge TVLine, uno de los cuatro episodios que se han quedado sin emitir incluía una catástrofe que probablemente hubiese terminado con la muerte de un personaje importante. De acuerdo a las fuentes del medio antes mencionado el evento en cuestión era una explosión. Algo que la showrunner no ha confirmado ni desmentido.

¿DE QUÉ PERSONAJE PRINCIPAL SE TRATA?

Sobre la temporada 17 del drama médico, Vernoff explicó que la trama sufrirá varios cambios: “Creo que tenemos que reiniciar, no sé hasta qué punto. Ciertamente no podemos simplemente filmar lo que iba a ser (episodio) 22 y hacer que sea el estreno porque no fue diseñado como un estreno. Fue un episodio relativamente leve que siguió a un episodio que fue enorme. Así que seguro tendremos que reconsiderar muchas cosas.”

Pero aunque las cosas cambien y no exista una explosión que acabe con la vida de uno de los protagonistas de “Grey’s Anatomy”, probablemente los guionistas creen otra situación en la que el personaje elegido se despida de la serie de ABC.

Entonces, ¿quiénes serían los apuestas más seguras? Aunque Richard se salvó gracias al oportuno diagnóstico de DeLuca eso no significa que este fuera de peligro. Otra opción, es el personaje de Giacomo Gianniotti, Andrew DeLuca, quien está perdiendo la batalla contra su enfermedad mental.

¿Webber podría ser el personaje que se despida de "Grey's Anatomy" en la temporada 17? (Foto: ABC)

“STATION” 19 INCLUIRÁ PISTAS DEL VERDADERO FINAL DE “GREY’S ANATOMY” 16

En el último capítulo de la temporada 16 de “Grey’s Anatomy”, DeLuca confirmó que la enfermedad de Richard Webber era provocada por un envenenamiento por cobalto, provocado por una prótesis en la cadera que le pusieron hace años.

Además, el bebé de Amelia y Link por fin nació, y la boda de Owen y Teddy fue cancelada. Luego de escuchar el mensaje de voz donde se confirmaba el engaño de Teddy, Owen suspendió la ceremonia debido a una supuesta cirugía de emergencia.

El bebé de Amelia ya nació ¿Link realmente es el padre? (Foto: ABC)

Sin embargo, Vernoff reveló que los dos últimos episodios de “Station 19” incluirían pistas del verdadero final de la temporada 16 de “Grey’s Anatomy”.

“Irónicamente, cuando los fans vean los Episodios 15 y 16 de ‘Station 19′, probablemente tendrán una sensación de algo de lo que habíamos planeado para (el final original del drama médico de ABC)”, dijo la showrunner a TVLine.

Los nuevos episodios del spin-off de “Grey’s Anatomy” se emitirá a comienzos del mes de mayo.