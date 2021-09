Luego de que Ellen Pompeo, Chandra Wilson y James Pickens Jr. firmaron otro acuerdo con ABC, se anunció que “Grey’s Anatomy” tendría una nueva temporada, que se estrenará el 30 de septiembre de 2021 e incluirá más de una sorpresa para los fanáticos del drama medico creado por Shonda Rhimes.

En los nuevos episodios, regresarán personajes como Addison Montgomery (Kate Walsh), Ellis Grey (Kate Burton) y hasta la hermana de Owen, Megan Hunt (Abigail Spencer). ¿De qué manera reaparecerá la madre de Meredith y cómo la afectará?

La temporada 18 de “Grey’s Anatomy” también presentará a un nuevo personaje: el doctor Alan Hamilton, interpretado por el actor Peter Gallagher. Por lo pronto, se sabe que será uno de los más recurrentes en los próximos capítulos, sobre todo por las conexiones que tuvo con la doctora Ellis Grey.

Kate Burton volverá a interpretar a Ellis Grey en la temporada 18 de "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL ESTRENO DE LA TEMPORADA 18 DE “GREY’S ANATOMY”?

‘Here Comes the Sun’ (18x01), primer episodio de la temporada 18 de “Grey’s Anatomy”, se emitirá este jueves 30 de septiembre a las 9:00 pm. (hora del este) en Estados Unidos a través de ABC.

A igual que el año pasado, el estreno de temporada incluirá un crossover con “Station 19″, spin-off del drama médico protagonizada por Ellen Pompeo.

Cada capítulo de “Grey’s Anatomy” está disponible online en las plataformas digitales del mismo canal, aunque solo para el público estadounidense.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 18 DE “GREY’S ANATOMY” EN LATINOAMÉRICA?

Probablemente, los nuevos capítulos de “Grey’s Anatomy” comenzarán a emitirse en Sony Channel entre dos y tres meses después del estreno en Estados Unidos, es decir, a finales del 2021 o a inicios del 2022.

Por lo pronto, las 16 temporadas anteriores del popular drama médico están disponibles en plataformas streaming como Netflix y Amazon Prime Video.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 18 DE “GREY’S ANATOMY” EN ESPAÑA?

En España, Fox Life es el encargado de emitir cada capítulo de “Grey’s Anatomy”. Pero la temporada 18 aún no tiene fecha de estreno en ese canal, por lo tanto, solo queda esperar al anuncio oficial.

Sin embargo, las 17 temporadas de “Grey’s Anatomy” están disponibles en Star Plus, servicio de transmisión de vídeo bajo demanda de Disney.

¿QUÉ PASARÁ EN EL ESTRENO DE LA TEMPORADA 18 DE “GREY’S ANATOMY”?

Al final de la temporada 17 de “Grey’s Anatomy”, Meredith se convirtió en la directora del programa de residencia y trata de formar a nuevos y mejores médicos. Además, retomó su acercamiento con el Dr. Cormac. En tanto, Owen le volvió a proponer matrimonio a Teddy, quien aceptó sin dudarlo. Jo vendió sus acciones del hospital para pagar un abogado que le ayudara a conseguir la custodia de Luna, y con ayuda de Link logró quedarse con la bebé.

Luego de que la primera ceremonia fuera cancelada por sus familiares, Maggie y Winston finalmente se casaron en la playa. Link aprovechó la celebración para proponerle matrimonio a Amelia, pero no obtuvo la respuesta esperada.

Por lo tanto, la temporada 18 debería continuar con estos dramas, aunque por los antecedentes de la serie de ABC se incluyan algunos giros y vueltas que compliquen aún más la vida de los protagonistas.

Por lo visto en el tráiler de ‘Here Comes the Sun’ (18x01), los bomberos llegan al hospital con un hombre herido quien, por la reacción de Teddy, podría ser Nathan Riggs (Martin Henderson), exnovio de Mer.