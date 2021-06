El pasado 4 de junio, “Grey’s Anatomy” llegó a su fin con la emisión de su décimo séptimo episodio titulado “Someone Saved My Life Tonight” (“Alguien me salvó la vida esta noche” en español), en el que se narraron sucesos que tuvieron lugar entre agosto de 2020 y abril de 2021 como la boda de Maggie y Winston, el regreso de Meredith con un nuevo puesto en el hospital y la decisión que cambiará la vida de Jo.

Debido a que la emisión del capítulo final de la temporada 17 dejó con algunas interrogantes a los televidentes, para alegría de ellos se confirmó que el drama médico tendrá una nueva entrega, esto luego de que la cadena ABC llegara a un acuerdo con Ellen Pompeo, Chandra Wilson y James Pickens Jr.

Mientras esperamos el anuncio sobre cuándo llegarán los nuevos capítulos de la longeva serie, recordamos los diez mejores momentos de la entrega 17.

1. MEREDITH SE REENCUENTRA CON DEREK

Un reencuentro que emocionó a todos. (Foto: ABC)

En el capítulo ‘Good as Hell’ (17x13), Meredith vuelve a su idílica playa para reunirse con Derek, con quien habla de la posibilidad de dejar a sus hijos, mientras en el hospital, los médicos no comprenden por qué no despierta si ya dejó el respirador.

De regreso a su sueño en la playa, Meredith sigue conversando con Derek. Él acepta que debe dejarla ir de regreso a la realidad. “No es tu momento. Nuestros niños te necesitan”, le dice el personaje de Patrick Dempsey. Luego, la doctora despierta del coma, para sorpresa de todos los doctores del hospital.

2. LA MUERTE DE LA MADRE DE BAILEY

La escena que hizo llorar a todos los televidentes. (Foto: ABC)

Pese a sus esfuerzos, Maggie confirma que la madre de Bailey tiene insuficiencia orgánica, por lo que Miranda debe decirle a su padre que su esposa no pasará la noche. Después de una “conversación” en la playa con Meredith, Bailey realiza una videollamada para que sus progenitores puedan hablar.

Tras ello, la madre de Bailey, quien sufre de Alzheimer, ya no puede más contra el COVID-19 y pronto partirá. Durante su agonía le dice a su hija: “Quiero irme a casa”, por lo que ella saca fuerzas y comienza a cantar “My girl”, a modo de despedida.

3. JACKSON SE DESPIDE DE TODOS

El actor deja la serie después de 12 años. (Foto: ABC)

‘Tradition’ (17x15) comienza cuando Jackson cuenta a sus compañeros que decidió dirigir la Fundación Avery y mudarse a Boston con su exesposa April Kepner y su hija Harriet.

Sus compañeros reciben bien la noticia; por tanto, Bailey y Webber recogen positivamente su renuncia. Hasta Jo se alegra por su amigo cariñoso.

4. EL REGRESO DE LEXIE GREY Y MARK SLOAN

Otro reencuentro que emocionó a los televidentes. (Foto: ABC)

En “Breathe”, Lexie Grey, media hermana de Meredith, reapareció en el ya famoso sueño de la protagonista, quien se encuentra en coma inducido por el COVID-19. Su vuelta, nueve años después, fue secundada por la del Dr. Mark Sloan. Ambos aparecieron juntos en la playa como parte de una historia central.

Vale recordar que, hace nueve años, durante la octava temporada, Lexie murió trágicamente en un accidente aéreo. Luego, para consternación de los fanáticos, Mark, su pareja en la historia, falleció solo unos episodios después.

5. UN DIGNO FINAL PARA DELUCA

El final que todos esperaban para el personaje. (Foto: ABC)

Aunque la partida de Andrew Deluca dejó destrozados a los seguidores, luego de que este murió tras ser apuñalado mientras perseguía a un traficante sexual, la producción de “Grey’s Anatomy” le dio una merecida despedida.

Y es que durante el sueño de Meredith cuando lucha por su vida contra el coronavirus, se ve al médico reunirse con su amada mamá, dejando más que satisfechos a todos los televidentes.

6. LA PEDIDA DE MANO DE LINK A AMELIA

Aunque la escena emocionó a todos, el rostro de Amelia lo dice todo. (Foto: ABC)

Sin duda, uno de los momentos más emotivos se dio cuando Link le propone matrimonio a Amelia. Para ello, él prepara la pedida de mano en la playa teniendo como aliado a varios niños.

Link comienza a hablarle, se arrodilla frente a su amada y abre la caja que contiene el anillo, al igual que los demás niños. Ella queda sorprendida y aunque más de una hubiera aceptad, el rostro de Amelia lo dice todo.

7. TOM DESPIERTA DE SU CONDICIÓN CRÍTICA

Esta escena puso nerviosos a todos. (Foto: ABC)

“Fight the Power” (17x05) empieza con DeLuca y Teddy celebrando que Meredith está mejorando, pero la alegría termina cuando Tom Koracick llega al Grey Sloan Memorial en condición tan crítica que ni siquiera reconoce a su ex ni a Owen, e incluso pensaba que su hijo todavía estaba vivo.

Para empeorar las cosas sufre complicaciones neurológicas que obligan a Amelia a regresar al trabajo. Luego de que Shepherd confirma que su antiguo maestro/ amante está estable, Teddy se queda con él y le confiesa que desea salvar su amistad. Entonces, Koracick se despierta y pide un baño de esponja, lo que significa que ya se siente mejor.

8. UNA PROPUESTA DE MATRIMONIO CON FINAL FELIZ

La pareja más enamorada que nunca. (Foto: ABC)

Además de salvar a una madre y a su hija, ver que el estado de salud de Meredith mejora, Maggie recibe otra gran noticia. Antes de regresar a Boston, Winston decide proponerle matrimonio. Para ello escondió un anillo de compromiso en la caja de los auriculares y cuando su novia lo encontró le hizo la gran pregunta: “No puedo imaginar la vida sin ti”.

Por supuesto, Maggie dijo que sí, por lo tanto, después de varias tragedias al fin hay algunas buenas noticias.

9. LA PROPUESTA DE TOM A JAKSON

El personaje busca encaminar su vida. (Foto: ABC)

Tras vencer el COVID-19, Tom piensa que lo mejor que puede hacer es mejor este mundo, por lo que decide proponerle a Jakson apoyarlo en Boston.

“Incluso te ayudaré a entender cómo piensan los blancos ignorantes. Ni siquiera tienes que dejar de odiarme”, le dice.

10. REAPARECE GEORGE

Varis personajes regresaron para cerrar bien su salida. (Foto: ABC)

Otra aparición que marcó a todos es la de George, también en los sueños de Meredith. En ella, él cuenta cómo fue su vida después de su muerte.

Pero no sólo eso, pues no dudó en señalarle que la continuaba vigilando de vez en cuando.