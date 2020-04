La décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy” terminó con el episodio 21 debido a que la producción del drama médico de ABC suspendió sus labores para evitar la propagación del nuevo coronavirus. La showrruner Krista Vernoff y sus colegas Debbie Allen y James Williams anunciaron el cierre en una nota al elenco del equipo.

“Esta decisión se tomó para garantizar la salud y la seguridad de todo el elenco y el equipo y la seguridad de nuestros seres queridos fuera del trabajo, y se hizo de acuerdo con la sugerencia del alcalde Garcetti de que no nos reunamos en grupos de más de 50”, explicaron en un comunicado.

Grey's Anatomy | Final de la temporada 16

Aunque ‘Put on a Happy Face’ (16x21) ha servido como desenlace provisional ese no era el final que los productores tenían planeado para la décimo sexta entrega de “Grey’s Anatomy”. En ese capítulo, DeLuca confirmó que la enfermedad de Richard Webber era provocada por un envenenamiento por cobalto, provocado por una prótesis en la cadera que le pusieron hace años.

Además, el bebé de Amelia y Link por fin nació, y la boda de Owen y Teddy fue cancelada. Luego de escuchar el mensaje de voz donde se confirmaba el engaño de Teddy, Owen suspendió la ceremonia debido a una supuesta cirugía de emergencia.

EL VERDADERO FINAL DE “GREY’S ANATOMY” 16

Dicho episodio dejó a los fans de la serie creada por Shonda Rhimes con varias interrogantes, ya que en los capítulos faltantes muchas tramas pudieron retomarse o cerrarse definitivamente. Pero a modo de consuelo Vernoff reveló que los dos últimos episodios de “Station 19” incluirían pistas del verdadero final de la temporada 16 de “Grey’s Anatomy”.

“Irónicamente, cuando los fans vean los Episodios 15 y 16 de ‘Station 19′, probablemente tendrán una sensación de algo de lo que habíamos planeado para (el final original del drama médico de ABC)”, dijo la showrunner a TVLine.

Los nuevos episodios del spin-off de “Grey’s Anatomy” se emitirá a comienzos del mes de mayo.

Sobre la temporada 17, Vernoff explicó que la trama sufrirá varios cambios: “Creo que tenemos que reiniciar, no sé hasta qué punto. Ciertamente no podemos simplemente filmar lo que iba a ser [episodio] 22 y hacer que sea el estreno porque no fue diseñado como un estreno. Fue un episodio relativamente leve que siguió a un episodio que fue enorme. Así que seguro tendremos que reconsiderar muchas cosas.”

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 17 DE “GREY’S ANATOMY”?

La décimo séptima temporada de “Grey’s Anatomy” aún no tiene fecha de estreno en ABC y debido al avance del coronavirus en el mundo es difícil saber si los nuevos episodios comenzarán a emitirse en a fines del 2020 o en 2021.