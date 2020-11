El personaje de Katherine Heigl en “Grey’s Anatomy” , Izzie Stevens, fue una de las piezas claves para llevar a la serie de ABC a la cima del éxito; por ello, es extraño para los fans que no haya conseguido un programa propio en televisión como sí lo hizo, por ejemplo, Addison Montgomery.

Creado por Shonda Rhimes, “Grey’s Anatomy” debutó en ABC en 2005, y aunque comenzó como un reemplazo a mitad de temporada, fue tan bien recibido por críticos y espectadores, lo que le ha permitido durar más de 16 temporadas. De hecho, la décimo séptima temporada será estrenada el próximo jueves 12 de noviembre en Estados Unidos.

El drama médico se centra en las vidas de los internos quirúrgicos, los residentes y los asistentes mientras hacen todo lo posible para manejar sus vidas profesionales y personales. La historia la dirige el personaje de Ellen Pompeo, Meredith Gray junto con otros personajes que ya no son parte del programa, pero que dejaron una gran huella en los corazones de los fans. Entre ellos se encuentra Izzie Stevens, cuyo arco en la serie siempre estuvo lleno de tragedia, que bien se pudo haber aprovechado para crear un spin-off; sin embargo, eso nunca pasó. ¿Por qué? Aquí los detalles.

La vida de Izzie era una montaña rusa incluso antes de los eventos de “Grey’s Anatomy (Foto: ABC)

POR QUÉ IZZIE NO TUVO UN SPIN-OFF

La vida de Izzie era una montaña rusa incluso antes de los eventos de “Grey’s Anatomy”, pues trabajaba como mesera para ahorrar para la universidad y su madre gastaba sus ahorros en drogas. Quedó embarazada a los 15 años y dio a su bebé en adopción. Trabajó como modelo de lencería para pagar la escuela de medicina, y así fue como terminó como pasante en el Seattle Grace Hospital. Tuvo una relación tumultuosa con Alex Karev, pero una de sus historias más memorables y trágicas fue la de Denny Duquette (Jeffrey Dean Morgan), un paciente cardiotorácico del que se enamoró y que al morir le dejó una herencia de $ 8,7 millones que usó para abrir una clínica gratuita en el hospital, llamada Denny Duquette Memorial Clinic.

A partir de esta última historia se comenzó a tejer una posibilidad de un spin-off sobre Izzie, lo que había entusiasmado a sus fanáticos, sin embargo, todo terminó en una serie sobre Addison Montgomery (Kate Walsh), una cirujana neonatal y ex esposa de Derek Shepherd. Nos referimos a “Private Practice”. La serie fue recibida con reacciones encontradas, pero duró seis temporadas y dio paso a un nuevo personaje que más tarde se unió a “Grey’s Anatomy” como un personaje regular: Amelia Shepherd (Caterina Scorsone), la hermana de Derek.

Una de sus historias más memorables y trágicas fue la de Denny Duquette (Jeffrey Dean Morgan), un paciente cardiotorácico del que se enamoró (Foto: ABC)

Si bien Addison era un personaje interesante, no era tan popular como los personajes principales de “Grey’s Anatomy”, especialmente Izzie, cuya historia después de abrir la clínica podría haber dado paso fácilmente a una serie derivada. Hablando con USA Today en 2007, la actriz que encarnó al personaje señaló que esperaba obtener un spin-off de Izzie, pero se la dieron a Addison Montgomery. Aunque no se ha revelado una razón por la que el personaje de Katherine Heigl no obtuvo su propio programa, podría haber tenido algo que ver con su mala reputación detrás de escena.

Heigl es conocida como una persona con la que es difícil trabajar, y en 2008 se negó a presentar su nombre para su consideración en los premios Emmy con la excusa que no se le había dado suficiente material sobre la serie para justificar una nominación. Este fue solo el comienzo de sus problemas con el equipo de producción, lo que finalmente la llevó a abandonar el programa.

Pese a ello, muchos fans consideran que una serie sobre Izzie pudo haberle dado un mejor final del que tuvo en “Grey’s Anatomy”: se reveló que trabajaba como oncóloga quirúrgica en Kansas y que tuvo gemelos de Alex Karev, por lo que este terminó dejando su vida en Seattle para estar con ella y sus hijos. Este fue el final de sus arcos.

Muchos fans consideran que una serie sobre Izzie pudo haberle dado un mejor final del que tuvo en “Grey’s Anatomy” (Foto: ABC)

