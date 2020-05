La tercera entrega de “Station 19” terminó el 14 de mayo de 2020 con un final que originalmente debía estar relacionado con el desenlace de la temporada 16 de “Grey’s Anatomy”. Sin embargo debido a la pandemia de coronavirus el drama médico de ABC se vio obligado a cerrar antes de tiempo.

Krista Vernoff, la productora ejecutiva de ambas series, explicó a People cómo intentó hacer que los dos shows coincidieran a pesar de que uno terminara antes. “Tuve que abrir algunos episodios de ‘Station 19’ y tuve que cortar algunas escenas y algunos diálogos que no hubieran sido satisfactorios sin la oportunidad de reproducirlo en ‘Grey’s Anatomy’. Tengo un montón de imágenes que aún no se han emitido, que espero transmitir. No quería revelar o exponer esas historias en ‘Station 19’ porque espero encontrar una manera de transmitirlas en el otoño en Grey's”.

Tal como se anunció, el final de la serie hermana dejó algunas pistas sobre el verdadero final de la anterior entrega de “Grey’s Anatomy”. “Irónicamente, cuando los fans vean los Episodios 15 y 16 de ‘Station 19′, probablemente tendrán una sensación de algo de lo que habíamos planeado para (el final original del drama médico de ABC)”, dijo en su momento la showrunner a TVLine.

Grey's Anatomy 16 | Escena final

DELUCA ES BIPOLAR

Conforme avanzaba la temporada 16 del drama médico la salud mental de DeLuca empeoraba y en el final de “Station 19” se confirmó que es bipolar. “Después de diagnosticar a Richard, pasó de maníaco a deprimido. Esta fue la última escena cuando estaba sentado en el suelo, llorando desesperanzado después de haber estado en lo más alto durante los anteriores episodios”, explicó Vernoff a Cinemablend.

Este diagnóstico por su puesto afectará su relación con Meredith y el hecho de que ésta se decante por Hayes (Richard Flood) o no. "No sé si creo que DeLuca ha llegado a un nivel de oscuridad en su experiencia vital que le hace perfecto para ser un compañero maduro y adecuado para Meredith. O si todo lo que Hayes ha pasado en su vida le convierte en su igual. Estoy encantada de tener ese enigma", agregó la showrunner.

¿Qué sucederá con DeLuca en la próxima temporada de "Grey’s Anatomy"? (Foto: ABC)

AMELIA VOLVERÁ AL TRABAJO PRONTO

Al final de la temporada 16 de “Grey’s Anatomy”, Amelia dio a luz a su bebé y por lo vsto en “Station 19”, no tardará mucho en volver al trabajo, ya que es ella quien realiza la cirugía a Sullivan.

La dinámica madre-cirujana es algo que se abordará en la próxima entrega de la serie protagonizada por Ellen Pompeo, así como la evolución de la relación entre Amelia y Link (Chris Carmack).

Amelia volverá a su trabajo como cirujana antes de lo pensado (Foto: ABC)

BOMBARDEO EN PAC-NORTH

“Station 19” también cierra con Pac-North siendo víctima de un ataque de bomba, lo que no solo significa la intervención del cuerpo de bomberos sino un final más dramático para “Grey’a Anatomy”.

Además, los bomberos deben rescatar a un médico y, Miranda Bailey y su equipo tienen que recibir a un paciente de urgencia en el Grey Sloan. Richard (James Pickens Jr.), Owen (Kevin McKidd) y Maggie (Kelly McCreary) son algunos de los candidatos a estar en grave peligro.