Hablar de “Grey’s Anatomy” es hablar de Ellen Pompeo. La actriz interpretó desde la primera temporada de la serie a Meredith Grey, hija de una cirujana general de renombre llamada Ellis Grey. Actualmente la ficción está en la temporada 16; es decir, lleva más de 15 años al aire.

Ellen Pompeo ha estado por mucho tiempo interpretando un mismo papel, por ello, no es extraño que el tiempo haya pasado por ella. Incluso es la misma actriz que lo reconoce. A puertas de iniciar las grabaciones de la decimoséptima temporada del drama médico, Pompeo estuvo en el podcast Armchair Expert hablando sobre uno de sus papeles más importantes.

Además de estar agradecida por su personaje, pues la lanzó a la fama internacional, Ellen Pompeo también siente que todo este tiempo en pantalla se ve reflejado en cómo luce ahora. ¿Qué dijo Ellen Pompeo? Aquí re lo contamos todo.

ELLEN POMPEO Y LO PEOR DE INTERPRETAR UN MISMO PERSONAJE POR MUCHOS AÑOS

La actriz ha lamentado el paso de los años. “De los 33 a los 50 en pantalla no es divertido”, explicó. “Tú ves la diferencia porque yo visto las mismas ropas para interpretar al mismo personaje, así que la forma en la que me veo envejecer es una mier…”, agregó Pompeo.

Por otro lado, la actriz confesó que ya piensa alejarse del drama mejor calificado de ABC. “No quiero que las uvas mueran en la vid”, confesó.

“Ciertamente, irse mientras el programa todavía está en la cima es definitivamente un objetivo. No estoy tratando de quedarme en el programa para siempre. De ninguna manera. Si me enojo demasiado y ya no estoy agradecida, no debería estar allí”, reveló.

Cabe mencionar que la intérprete solo tiene contrato hasta la temporada 17, que coincide con la última renovación realizada por la cadena. No obstante, ABC quiere mantener en el aire la serie “Anatomía de Grey”, al menos “tanto tiempo como Ellen Pompeo esté interesada en interpretar a Meredith”, indicó Karey Burke, presidente de la cadena.

Finalmente, aunque la cadena de televisión ha renovado la serie solo hasta la temporada 17, ya viene sentando las bases para la temporada 18 y más. Asimismo, se informó que el mes pasado, tres de los coprotagonistas de Pompeo (Kevin McKidd, Camilla Luddington y Kim Raver) firmaron nuevos contratos que los mantendrían en el programa durante una posible temporada 19.