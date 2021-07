La serie “Grey’s Anatomy” se convirtió, en los últimos tiempos, en una de las más preferidas por la teleaudiencia y en su temporada 17 batió récord de sintonías debido a que en su capítulo final titulado “Someone Saved My Life Tonight”, ocurrieron no solo uno, sino varios eventos importantes. Entre ellos, los seguidores pudieron observar como Amelia rechazó una propuesta de matrimonio de Link.

Uno de los personajes que aparece en esta trama es Amelia Shepherd, un personaje que ha tenido diversas apariciones en Grey’s Anatomy. Además, su adicción podría ser una de las más difíciles y desgarradoras conocida hasta la fecha.

Amelia es la jefa de neurocirugía en el hospital Grey Sloan Memorial y es hermana menor de Derek Shepherd. Posteriormente, se mudó a Seattle y tomó el trabajo de Derek como Jefe de Neurocirugía en dicho nosocomio.

SU ADICCIÓN

Amelia Shepherd tenía una personalidad alegre con la cual se ganó la simpatía de los seguidores de esta importante producción. No obstante, este personaje ha tenido que luchar contra varias adicciones que pusieron en peligro su vida.

Uno de los más graves fue luchar contra el alcoholismo lo que luego cambiaría por las píldoras y, finalmente, por la heroína. Toda esta experiencia le ayudó para que también pueda guiar y salvar a otros personajes que aparecieron en la producción durante la temporada anterior.

Jerrika Hinton es Stephanie Edwards y Caterina Scorsone es Amelia Shepherd en Greya Anatomy (Foto: ABC)

Para superar esta adicción, Amelia atravesó por difíciles momentos y tuvo que sacar fuerzas de valor para no recaer en el vicio.

POR QUÉ RECHAZÓ A LINK

Pero con esta dura etapa que ha vivido Amelia, otra de las consecuencias que se pudieron ver fue el rechazo de este personaje a Link, quien le propuso matrimonio.

“Creo que en cualquier otro momento, Amelia habría estado lista para casarse con Link, pero debido a la pandemia, siente la necesidad de recaer y no se las arregla bien por lo tanto, no quiere arrastrar a Link (y a otro niño) al lío“, se leía en uno de los mensajes de los seguidores en el Reddit.

Otro de los detalles que se observan es uno donde dice “estoy programada para la autodestrucción”, lo que dio pase a las especulaciones respecto a que Amelia podría estar cerca de recaer en el vicio y para no afectar a Link, decidió rechazarlo debido a que atraviesa por esta etapa.

Otro de los seguidores dijo, “Amelia ha sido muy consciente de su adicción y sus ganas de recurrir a eso. También creo que decir que no y no querer más hijos es solo su forma de proteger a su familia porque sabe que no puede hacer que Link realmente comprenda por lo que está pasando”.

No obstante, también hubo una publicación respecto a que posiblemente, los escritores decidieron que quieren que Link esté con Jo ahora que ella está soltera.