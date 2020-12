La temporada 17 de “Grey’s Anatomy” acaba de tomarse un descanso después de su final de mitad de temporada. Con 6 episodios ya emitidos, hay muchas cosas que los fanáticos esperan que se muestren y aclaren en los siguientes capítulos de la temporada, además de despejar la duda si será o no la última emisión de la serie.

El programa siempre se ha caracterizado por imitar la vida real, con doctores funcionando como sus principales protagonistas y, si bien el entorno hospitalario es realista en algunos aspectos, dado que los médicos trabajan muchas horas, se preocupan por sus pacientes y se estresan, hay algunas cosas que parecen un poco alocadas incluso para una ficción.

Durante todos estos episodios los doctores de “Grey’s Anatomy” han tenido que tomar duras decisiones con respecto a sus pacientes, sus vidas personales, sus parejas y su trabajo, optando por resoluciones un poco cuestionables para los espectadores externos que día a día siguen sus aventuras.

Por ello, Screenrant ha preparado una lista de las 10 decisiones más extrañas que los personajes de la serie han tomado a lo largo de todas sus temporadas. Si bien es un programa que ha estado al aire durante muchas temporadas, una alerta de spoilers nunca está demás, ya que se cubrirá desde la primera hasta la última parte de la producción.

LAS 10 DECISIONES MÁS CUESTIONABLES DE “GREY’S ANATOMY”

10. Callie intenta mudarse con Sofía luego de pedir la custodia

Los fans recuerdan la gran historia de amor que tuvo Callie y Arizona, pero ella tomó una mala decisión cuando quiere la custodia de su hija Sofía, e intenta mudarse a la ciudad de Nueva York con ella y Penny. La batalla es complicada, ya que ambos personajes están sufriendo mucho. Al final, Arizona obtiene la custodia de su hija, y es difícil imaginar por qué Callie incluso pondría esto en marcha en primer lugar.

9. Arizona engaña a Callie con Lauren

Hablando de Callie y Arizona, esta última engañó a Callie con una doctora llamada Lauren. Después del dolor de perder la pierna en el accidente de avión de la temporada 8, Arizona está luchando con su relación con Callie, ya que la culpa por lo sucedido, y entonces la engaña cuando conoce a Lauren en el hospital.

Esto en definitiva es una decisión cuestionable. Al introducir el elemento de una aventura en un romance ya agitado, empeora las cosas. También es injusto poner todo esto en Callie, ya que ella se preocupa mucho por Arizona y nunca hubiera querido que esto sucediera.

8. Derek no le informa a Meredith que tiene esposa

Los fans recuerdan el terrible momento cuando Meredith descubre que Derek tiene una esposa, y Derek toma una decisión de vida cuestionable al no compartir este detalle súper importante con ella. ¿Por qué no pensaría que contarle a Meredith sobre Addison era relevante? Si bien es uno de los cirujanos más talentosos del hospital, no pareció darse cuenta de lo importante que era esto.

Fans aún recuerdan a Derek Shepherd y han presentado teorías sobre su muerte en la serie (Foto: ABC)

7. Teddy engaña a Owen antes de casarse

En la temporada 16, Teddy y Owen parecen estar finalmente en camino a felices para siempre. En cambio, Teddy engaña a Owen con un hombre llamado Tom, y Owen decide que no puede casarse con ella después de todo. Esta es definitivamente una decisión de vida cuestionable, especialmente porque Teddy había amado a Owen durante años y parecía que todo lo que ella quería era terminar con él.

6. Meredith interfiere con su ensayo clínico

En la séptima temporada, Meredith está trabajando en un ensayo clínico sobre el Alzheimer y decide darle a la esposa de Richard, Adele, el medicamento, no el placebo. Si bien Meredith tiene buenas intenciones, esta es una decisión enormemente cuestionable, ya que la mete en serios problemas y está arriesgando todo.

Meredith definitivamente lo sabe mejor. También sabe que si bien es desgarrador, a veces las personas buenas se enferman y tienen que pasar por el proceso regular de ser parte de un ensayo clínico, incluso si se les administra el placebo.

5. Alex se involucra con una paciente, Rebecca / Ava

Alex se enamora de una paciente llamada Rebecca, a la que llama Ava, y definitivamente no es una buena idea. Rebecca tiene heridas profundas y es demasiado para él. Cada vez que los médicos salen con un paciente, parece terminar en un desastre total, como cuando Denny fallece después de que Izzie se enamora de él.

4. Burke abandona a Cristina el día de su boda

Como los fans recuerdan, Burke deja a Cristina el día de su boda en lugar de sentarse con ella y decirle que las cosas no van a funcionar entre ellos. Esta es definitivamente una forma cobarde de terminar su relación y Cristina se merece mucho mejor. Si bien Burke puede decir que el matrimonio no es una buena idea para ellos, esta es la manera incorrecta de hacerlo, y hubiera sido más inteligente y respetuoso tener una conversación real y madura.

3. Reacciones de Alex y Richard al ensayo clínico

Alex se queja de Meredith, lo que la molesta y cambia su amistad por un tiempo. Si bien es difícil para él saber la verdad, no parece que contarle a un buen amigo sea lo mejor. Richard hace lo contrario e intenta ayudar a Meredith asumiendo toda la culpa para que no se meta en tantos problemas como podría. Alex y Richard deberían ocuparse de sus propios asuntos en este caso, ya que Meredith debería asumir la responsabilidad ella sola.

2. DeLuca termina en la cárcel debido a un fraude que ni siquiera comete

DeLuca toma la extraña decisión de ir a la cárcel por un fraude de seguros que ni siquiera comete. Meredith es la que se equivoca, y es una pena que DeLuca decida que debería meterse en problemas por ello. Es otra instancia en la que Meredith no reconoce sus errores y defectos. Esto afecta el futuro de DeLuca de muchas maneras y definitivamente debería haber tomado otra decisión aquí.

1. Callie invita a Penny a cenar en la casa de Meredith

En el episodio de la temporada 12 “Adivina quién viene a cenar”, Callie decide que es una gran idea invitar a su nuevo interés amoroso Penny a cenar en la casa de Meredith. Este es un gran error ya que es poco después del fallecimiento de Derek y dado que Meredith nunca se abre a nuevas personas de todos modos, esto definitivamente es jugar con fuego. Callie toma muchas malas decisiones en su vida amorosa y debería haber esperado un poco más para invitar a Penny a alguna parte.