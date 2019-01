Esta teoría explica por qué Bran Stark no apareció en el último teaser de Game of Thrones

El 13 de enero, HBO reveló la fecha de estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones , 14 de abril de 2019, con un teaser que parece anticipar el fin del linaje Stark. En el video llamado 'Crypts of Winterfell' (Las criptas de Invernalia), Jon Snow (Kit Harington), Sansa y Arya Stark (Maisie Williams) visitan la cripta de su familia hasta que tropiezan con sus propias esculturas.

Pero no tienen mucho tiempo para preocuparse por el significado de esas estatuas porque el frío anuncia la llegada de los White Walkers y tienen que desenfundar sus espadas.

Algo que ha llamado la atención de los fans de la serie, basada en las novelas de George R. R. Martin, en el último teaser de la octava temporada de Game of Thrones es la ausencia de Bran (Isaac Hempstead-Wright). Esto ha ocasionado que anteriores teorías sobre el menor de los Stark sobrevivientes reaparezcan y surjan otras nuevas.

EL REY DE LA NOCHE

Esta teoría que apareció hace bastante tiempo señala que Bran es en realidad el Rey de la Noche y por eso no sale junto a sus hermanos, debido a que en realidad es el enemigo. En un intento de salvar a la humanidad de los White Walkers (Caminantes Blancos), Bran ha estado retrocediendo continuamente en el tiempo, y cuando llegó al momento en que los Niños del Bosque crearon al Night King, Bran quedó atrapado en él.

“La idea es que Bran permaneció demasiado tiempo en el pasado y dejó parte de su conciencia en el Rey de la Noche. Luego, a lo largo de los siglos, la versión de Bran atrapado en el cuerpo del Rey Nocturno esperó su momento para asegurarse de que los eventos se desarrollen como se supone que deben hacerlo”.

Sin embargo, Isaac Hempstead-Wright, actor que interpreta a Bran, desmintió esta teoría en diciembre de 2017: "Simplemente no me parece muy 'Juego de Tronos', es demasiado Hollywood".

"Creo que no es tanto que sean la misma persona, sino que son los dos seres más antiguos de Westeros", dijo a Uproxx.

EL CUERVO DE TRES OJOS

Mashable cree que la razón por la que Bran no aparece en el teaser de la octava temporada de Game of Thrones ni tiene una estatua en la cripta de su familia es porque él es el Cuervo de Tres Ojos, es decir, ya no es humano, y por lo tanto no puede tener una estatua en el mausoleo de los Stark.

Otra opción esa escena corresponda a una visión del Cuervo de los Tres Ojos, que no es otro que Bran. Cuando Jon pasa al lado de la estatua de Ned este susurra "tienes que protegerlo", lo que los fans han interpretado como una súplica a Jon para que cuide de su hermano menor.

En una entrevista con Nerdist Wright confesó que le gusta la teoría de que Bran es el Cuervo de tres ojos. “Parece un poco más plausible (que la teoría del Rey de la Noche) y no tiene tantas ramificaciones extrañas de la historia. Eso sería algo bonito y resumiría todo el arco. (...) Ya hemos visto a Bran jugar con el tiempo y crear una paradoja, así que estaría bien hacer que su historia sea una paradoja total. Justificaría cómo puede entrometerse en el tiempo porque existe un circuito cerrado, una especie de existencia no lineal”.