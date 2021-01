No hay duda de que el papel más conocido de Emilia Clarke es el de Daenerys Targaryen en “Game of Thrones” (“Juego de tronos” en español), pero el desastroso piloto de la serie de HBO contó con otra ‘Madre de dragones’. Se trata de la actriz británica Tamzin Merchant.

Merchant, quien es conocida por sus papeles en series como “The Tudors”, “Salem” y “Carnival Row”, rodó el piloto de la ficción basada en las novelas de George R.R. Martin en el 2009. Pero tras el rechazo de HBO, los creadores Dan Weiss y David Benioff decidieron hacer varios cambios, incluido cambiar a la actriz que interpretaría a la ‘Rompedora de cadenas’.

La actriz que en ese momento tenía 21 años y ahora tiene 33 aprovechó una entrevista con Entertainment Weekly sobre su serie de Amazon Prime Video “Carnival Row” para hablar sobre su breve paso por “Game of Thrones”.

Emilia Clarke fue la que finalmente se quedó con el papel de Daenerys Targaryen en "Game of Thrones" (Foto: HBO)

“FUE UNA GRAN LECCIÓN”

Tamzin Merchant explicó que estaba a punto de no filmar el piloto, ya que no estaba muy entusiasmada con la perspectiva del papel. “Rodar ese piloto fue una gran lección. Fue una afirmación sobre escuchar mis instintos y seguirlos, porque traté de salir de esa situación y, durante el proceso de contrato, lo hice. Algunas personas persuasivas me convencieron. Luego me encontré desnuda y asustada en Marruecos y montando un caballo que claramente estaba mucho más emocionado de estar allí que yo”, contó la actriz británica.

“Fue una lección de que si mis tripas me están diciendo una historia no me convence, que no me emociona, no debería tratar de estar emocionada solo porque otras personas me dicen que debería estar emocionado. No tuve ninguna formación como actriz, solo tengo mis instintos. Y lo que me emociona y me impulsa es una historia convincente y un personaje cautivador. Entonces, para mí, ‘Game of Thrones’ nunca fue eso”, agregó.

Tamzin Merchant interpreta a Imogen en "Carnival Row" (Foto: Amazon Prime Video)

También elogio a Emilia Clarke por su interpretación de Daenerys Targaryen. “Creo que es un testimonio de Emilia Clarke por hacer que ese papel sea icónico; obviamente estaba emocionada de contar esa historia, y fue épica y excelente. Pero para mí, no estaba en mi corazón contarla”.

A pesar del posterior éxito de “Game of Thrones”, Merchant confesó a EW que se siente “profundamente agradecida” de haber sido despedida porque cree que seguir en una serie tan grande y de esas dimensiones la habría llevado a “un lugar lejos de la persona creativa que soy hoy”.

“Además, si fuera muy rica y famosa no tendría tiempo para hacer todas las cosas que mi alma necesita hacer. Expresarme creativamente es una necesidad que es más importante que cualquier cantidad de riquezas que podría haber obtenido de eso”, concluyó.