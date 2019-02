Game of Thrones: ¿qué sucedió con Arya Stark en el último tráiler?

El domingo 24 de febrero HBO compartió un nuevo avance de la octava y ultima temporada de Game of Thrones ( Juego de Tronos), que se estrenará el próximo 14 de abril. En el fragmento de material de archivo se muestra a un dragón volando sobre un ejército de soldados e inmediatamente se hace un primer plano a Arya Stark (Maisie Williams), quien parece maravillada con algo en el cielo.

Considerando que Daenerys Targaryen ( Emilia Clarke) y sus dos dragones se dirigen a Winterfell y qué según las primeras imágenes de la última entrega de la serie de HBO la ‘Madre de dragones’ conocerá a Sansa Stark (Sophie Turner), es probable que la hija menor de Ned vea por primera vez a un dragón.

Sin embargo, también es posible que esas dos tomas correspondan a escenas completamente diferentes, y la expresión maravillada de Arya responda a otro estímulo.

En una conversación con The Guardian Williams hace algunos meses contó, "terminé en la escena perfecta. Estaba sola, ¡impactante! Arya siempre está sola y ensangrentada. Pero estaba solo y había visto a muchas otras personas terminar. Conocía el procedimiento, había visto las lágrimas y escuchado los discursos".

Además, expresó que quedó satisfecha con el resultado. "Llegué al final y no quería más. Había agotado todas las piezas posibles de Arya. Y esta temporada fue bastante grande para mí. Tenía mucho más que hacer. Principalmente porque ahora hay menos personajes, así que todos tienen más que hacer".

Por su parte, sobre el final de Game of Thrones Sophie Turner dijo a IGN: "quién sabe si será satisfactorio para los fanáticos. Creo que muchos fanáticos se sentirán decepcionados y muchos fanáticos estarán sobre la luna. Creo que será muy interesante ver las reacciones de las personas, pero para mí leer el guion fue desgarrador, en la página final del guion, simplemente dice: 'Fin del juego de tronos'. Eso fue muy emotivo".

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

Al final de la séptima temporada de Game of Thrones , mientras la reina Cersei Lannister traicionaba a Daenerys Targaryen y Jon Snow, y mientras Littlefinger (Aidan Gillen) era ejecutado en Winterfell, Jon y ‘Dany’ reconocían sus sentimientos y Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) y Sam Tarly (John Bradley-West) descubrían la verdad sobre el origen del ‘Rey en el Norte’.

Por su parte, los White Walkers (Caminantes Blancos) derribaban y cruzaban el Muro por su lado más débil.

De acuerdo al último número de la revista Entertainment Weekly dedicado a Game of Thrones, la octava temporada comenzará en Winterfell y contará con algunas referencias al primer episodio. Daenerys y su ejército llegarán a la fortaleza de los Stark, y algunos personajes se conocerán por primera vez mientras que otros se reunirán con personajes con los que tienen "historias complicadas".

"Es acerca de todos estos personajes distintos encontrándose cara a cara para enfrentarse a un enemigo común, lidiando con sus propios pasados, y definiendo las personas que quieren ser ante una muerte segura. Es una temporada final increíblemente emocional, dramática, y agridulce, y creo que le hace honor a lo que (el autor George R.R. Martin) empezó, que es dar vuelta a este tipo de historia", explicó el coproductor ejecutivo Bryan Cogman.

La batalla contra el ‘Ejercito de la Noche’ ya ha sido catalogada como la secuencia de acción más larga jamás filmada en televisión o en cine y la misma ha estado a cargo de Miguel Sapochnik, quien también se encargó de ‘Battle of the Bastards’, de la sexta temporada. El capítulo en mención fue grabado en dos meses y medio, aunque cuando lo idearon, Dan Weiss y David Benioff, los showrunners de "Game of Thrones", no solo pensaron crear la más grande batalla jamás vista en TV, sino buscaron insertar una serie de peleas más pequeñas entre los múltiples personajes que serán obligados a levantar sus armas.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

La octava y última temporada de "Game of Thrones" se estrenará exactamente el domingo 14 de abril a nivel mundial a través de HBO. El horario aún está por definirse.

