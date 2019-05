Sophie Turner dice que petición para rehacer la última temporada de 'Game of Thrones' es “irrespetuosa”

Sophie Turner, quien ha interpretado a Sansa Stark durante todas las temporadas de “Game of Thrones ”, mostró su molestia por la petición que han hecho algunos seguidores de la serie para rehacer última temporada.

La actriz en una entrevista con el New York Times, reveló que no está “sorprendida” por las opiniones de los fans sobre cómo la historia de "Game of Thrones" concluyó.

“La gente siempre tiene una idea en sus cabezas de cómo quieren que termine un programa, por lo que cuando no les gusta, comienzan a hablar de ello y se rebelan”, dijo Sophie Tuner al diario.

Sin embargo, la artista alegó que no está de acuerdo con la manera en que se está expresando ese malestar: “Todas estas peticiones y cosas así, creo que es una falta de respeto para el equipo, escritores y cineastas que han trabajado incansablemente durante 10 años y 11 meses en la última temporada […] Mucha gente trabajo muy duro en esto, y para que la gente solo maltrate su trabajo porque no es lo que quieren ve, es simplemente una falta de respeto”.

Alerta Spoiler

El final de la serie el domingo mostró a Sansa Stark ( Sophie Turner) convirtiéndose en la nueva Reina del Norte, y a su hermano menor, Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) volverse el Rey de los Seis Reinos.

Cabe señalar que la petición de los fans de “ Game of Thrones” se creó antes del final de la temporada 8 y pide a HBO que se rehaga esta entrega con “escritores competentes”.