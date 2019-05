Game of Thrones: Estas son las teorías más importantes sobre el posible final de la serie

Final de Game of Thrones | Game of Thrones 8x06 | A pocas horas del estreno de la última temporada de ' Game of Thrones ', serie que ha hecho historia de espectadores a nivel mundial, los más fanáticos han ido revelando toda una serie de posibles finales basados en teorías muy bien elaboradas.

Muchas de estas teorías con diversos finales están basadas en la información que se tiene de la serie de televisión, aunque algunas toman algunos datos extra de los libros en los que se basó la producción.

A continuación, hicimos un resumen recopilatorio con las teorías y finales más sorprendentes y populares entre los seguidores de 'Game of Thrones'.

¿EL FIN DE LOS CAMINANTES BLANCOS?



Muchos, no se esperaban que el poderosísimo 'Rey de la Noche' fuera vencido de una forma tan rápida. Por lo que muchos especulan que este no fue el fin definitivo de los temidos caminantes blancos.

TYRION NO ES UN LANNISTER, ES UN TARGARIEN Y DIGNO DEL TRONO



Una de las teorías que usa algunos datos de las obras de George R.R. Martin. Resulta que a lo largo de la serie se hace evidente el odio que Tywin Lannister siente por su hijo, de quien se siente obligado a llamar hijo. Pero resulta que este sería producto de la violación del 'Rey Loco' 'Aerys' a la esposa de 'Tywin', 'Joanna'. Además, explicaría por qué el pequeño 'Tyrion' siempre se sintió interesado por los dragones y hasta pudo interactuar con ellos sin que le hicieran daño. Esta situación lo convertiría en digno del 'Trono de Hierro'.

ARYA USARÁ EL ROSTRO DE ALGUIEN CONOCIDO



Esta es una de las teorías más comentadas, pues se esperaba que Arya usara sus habilidades de infiltración para llegar a Cersei y así matarla. Ahora se espera ver estas habilidades aprendidas de los 'Hombres sin rostro' una última vez.

BRAN CAMBIARA PIELES Y CONTROLARÁ A DROGON



Otro personaje que ha pasado desapercibido es Bran Stark, el Cuervo de los tres ojos, quien aparentemente ya desarrolló su habilidad de cambia pieles y por lo tanto podría controlar a cualquier criatura, incluso a un dragón.

LA ÚLTIMA JUGADA DE VARYS



Algo que muchos notaron en el quinto episodio es la trama que tenía Varys para eliminar a Daenerys usando veneno. El 'Señor de los susurros' aparentemente se encargó de avisar a todos los reinos que el legítimo al trono es Jon Snow y también estaba preocupado por que la reina ¿comiera? Este hecho lleva a pensar que habrá dejado algún veneno en la comida antes de morir.

JON MORIRÁ DEFINITIVAMENTE



El 'Señor de la Luz', dios al que servían Melisandre y Thoros de Myr, otorgaba la facultad de revivir a las personas que todavía tenían una misión por cumplir en vida. Esa es la razón por la que Beric Dondarrion revivió tantas veces y finalmente murió salvando a Arya Stark. Se sabe que Jon Snow pudo revivir porque, aparentemente, todavía tendría una misión que cumplir y luego poder morir en paz. ¿Matará a Daenerys?

ARYA STARK MATARÁ A DAENERYS



Luego de ser testigo presencial del genocidio perpetrado por Daenerys, es más que probable que Arya haya colocado su nombre en la lista. Por lo que ahora buscaría cerrar los ojos verdes de Daenerys y así cumplir lo dicho por Melisandre.

SANSA STARK VE UNA ESCALERA EN EL CAOS



Pese a quedarse en Winterfell, no hay duda que Sansa aprendió bastante de sus 'captores', especialmente de 'Meñique', ya que todo parece orquestado por ella para descontrolar el reino y generar el caos que necesita. En medio de ese caos parecería que Sansa acabará con la vida de Daenerys, a quien ya le demostró que no le cae nada bien.

SANSA GOBERNARÁ LOS SIETE REINOS JUNTO A TYRION



Quien iba a imaginar que los siete reinos terminaría en las manos de los todavía esposos Sansa y Tyrión, pero esta teoría no se presenta tan ajena a un posible desenlace. Con la eventual muerte de Daenerys y la falta de interés de Jon por el Trono de Hierro, los candidatos más idóneos a gobernar son la pareja conformada por Sansa Stark y Tyrion Lannister, cada uno desde Winterfell y Desembarco del Rey respectivamente.

¿DAENERYS ESTÁ EMBARAZADA?



Los guionistas han sembrado varias pistas de que Daenerys pueda estar embarazada de Jon Snow, esto concordaría con la profecía Dothraki sobre el 'semental que montará el mundo' y la de la encarnación del hielo y el fuego.

¿CERSEI NO HA MUERTO?



Muchos esperaban otro tipo de muerte para la villana de toda la saga, quien en cambio parecería haber muerto en los brazos de su amado Jaime Lannister, sepultada por un derrumbe. Sin embargo, no se han visto los cadáveres hasta el momento, por lo que despierta las suspicacias. No podemos decir lo mismo de Jaime, quien se encontraba mortalmente herido por Euron Greyjoy.

BRAN STARK ES EL VERDADERO VILLANO



Un giro inesperado sería que el desapercibido Bran, el ahora cuervo de los tres ojos, sería el verdadero villano de la serie. Esta teoría asegura que Bran se habría convertido en el próximo 'Rey de la Noche', al haber sido tocado por este en aquella visión.

BRAN STARK SERÁ EL REY DE TODO WESTEROS



Este personaje, del que se ha dicho poco en esta última temporada de 'Game of Thrones', ahora convertido en el Cuervo de los tres ojos y con la habilidad de ver tanto el pasado, como el presente y futuro, se convierte en un candidato perfecto para sentarse en el Trono de Hierro.

EL TRONO DE HIERRO SE DESTRUYE



Nadie se sentará nunca más en el Trono de Hierro, este será destruido para que no vuelva a ser motivo de guerras y disputas. Los siete Reinos se separan y se gobiernan a sí mismos, al morir los principales aspirantes a gobernarlos a todos.

SAMWELL TARLY ES EL QUE ESCRIBE TODA LA HISTORIA



Al mismo estilo del 'Sam' de 'El Señor de los Anillos', el 'Sam' de 'Game of Thrones' terminaría siendo el maestre que escribe toda la historia sucedida a lo largo de todas las temporadas, como una encarnación ficticia de George R.R. Martin. Esta sería la última escena.