Game of Thrones: ¿qué significa para Jon Snow las fotos de la temporada 8?

Semanas antes del estreno del estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones (Juego de Tronos) HBO reveló al mundo los pósters oficiales es de la serie. Se trata de 20 imágenes en las que aparecen los protagonistas del drama de fantasía, desde Daenerys Tarharyen (Emilia Clarke) hasta el Rey de la Noche (Vladimir Furdik), sentados en el codiciado Iron Throne (Trono de Hierro).

Estas fotografías traen a la mente la primera promo del show en la que varios personajes, incluidos Ned Stark (Sean Bean) y Catelyn Tully (Michelle Fairley), ocupaban el anhelado trono de Westeros. Además, han generado dado mucho que hablar y alimentado las teorías de los fans.

Una de ellas señala que un detalle del póster de Jon Snow (Kit Karington) insinúa un destino trágico para el que fue Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Pero no solo es el hecho de estar sentado en el trono por el que se ha derramado sangre por todo Westeros.

Según el medio CBR, en la instantánea Jon Snow tiene la misma pose de Ned Stark (Sean Bean) en la primera temporada de Game of Thrones. Si bien ambos están sentados en el trono, agarrando la espada con ambas manos, Jon mira directamente a cámara, mientras Eddard está mirando al suelo.

¿Jon tendrá el mismo destino que Ned Stark? (Foto: HBO) ¿Jon tendrá el mismo destino que Ned Stark? (Foto: HBO) ¿Jon tendrá el mismo destino que Ned Stark? (Foto: HBO)

En los primeros episodios de la serie de HBO, tras descubrir que Cersei y Jaime Lannister mantienen una relación incestuosa de la nacen los supuestos hijos de Robert Baratheon y la posterior muerte de este, Ned, confiando en el respaldo de Lord Baelish, decide proclamar a Stannis como verdadero heredero del Iron Throne y desconocer a Joffrey.

Sin embargo, ‘Littlefinger’ lo traición y hace que lo arresten. Finalmente, aunque tenía la opción de ser parte de la Guardia de la Noche, el hijo de Cersei cambia de planes y ordena decapitarlo, con lo que empieza la guerra entre los Stark y los Lannister. ¿Jon correrá con la misma suerte que su padre adoptivo?

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"?

De acuerdo al último número de la revista Entertainment Weekly dedicado a "Game of Thrones ", la octava temporada comenzará en Winterfell y contará con algunas referencias al primer episodio. Daenerys y su ejército llegarán a la fortaleza de los Stark, y algunos personajes se conocerán por primera vez mientras que otros se reunirán con personajes con los que tienen "historias complicadas".



"Es acerca de todos estos personajes distintos encontrándose cara a cara para enfrentarse a un enemigo común, lidiando con sus propios pasados, y definiendo las personas que quieren ser ante una muerte segura. Es una temporada final increíblemente emocional, dramática, y agridulce, y creo que le hace honor a lo que (el autor George R.R. Martin) empezó, que es dar vuelta a este tipo de historia", explicó el coproductor ejecutivo Bryan Cogman.

La batalla contra el ‘Ejercito de la Noche’ ya ha sido catalogada como la secuencia de acción más larga jamás filmada en televisión o en cine y la misma ha estado a cargo de Miguel Sapochnik, quien también se encargó de ‘Battle of the Bastards’, de la sexta temporada. El capítulo en mención fue grabado en dos meses y medio, aunque cuando lo idearon, Dan Weiss y David Benioff, los showrunners de " Game of Thrones", no solo pensaron crear la más grande batalla jamás vista en TV, sino buscaron insertar una serie de peleas más pequeñas entre los múltiples personajes que serán obligados a levantar sus armas.