Game of Thrones: ¿cuándo será estrenada Bloodmoon, la precuela de la serie?

" Game of Thrones " culminó su historia en la televisión con el episodio 6 de su temporada 8 el pasado 19 de mayo de 2019. El camino de Jon Snow, Daenerys Targaryen, Sansa, Arya y Bran Stark culminaron de una vez por todas luego de años desde el inicio de su transmisión en el 2011.

No obstante, esta transmisión no será la última que se verá de "Game of Thrones", o al menos del mundo fantástico en el que se basa. La productora de televisión HBO está desarrollando una precuela de la serie que se trabaja bajo el título de "Bloodmoon".

El anuncio llegó en mayo del 2017, siendo "Bloodmoon" la ganadora de un grupo de cinco potenciales ideas sobre spin-offs que recientemente ha comenzado la grabación de su primer piloto para la televisión.

Conoce aquí todo lo que se sabe de la precuela de "Game of Thrones" que podría estrenarse en los próximos años.

¿De qué tratará “Bloodmoon”?

Si bien muchos fanáticos esperaran que la próxima producción del mundo de "Game of Thrones" remonte en el tiempo hasta la "Rebelión de Robert" o algún evento importante parecido, la misma HBO ha confirmado que la precuela irá mucho tiempo atrás, más de lo que la gente se imaginaba:

"Toma lugar miles de años antes de los eventos de Game of Thrones, narrando el descenso del mundo de la Edad de Oro de los Héroes hasta la hora más oscura de su historia. Solo una cosa es segura: desde los horribles secretos del pasado de Westeros hasta el verdadero origen de los Night Walkers, los misterios del Este y hasta los Starks de la leyenda… nada es lo que creemos saber en esta historia."

Todo indica que la nueva producción ocurrirá más de 8000 años en el pasado antes de la "Guerra de la Conquista" y el ascenso al poder de los Targaryen, rebelando la verdadera creación de los White Walkers y cómo fue su primer descenso en Westeros, haciendo que la humanidad luche por su vida y la posterior creación del Muro.

Esto se deduce en primer lugar comparando el libro "The World of Ice and Fire", que describe de la siguiente manera la Era de los Héroes:

"La Era de los Héroes duró miles de años, en los cuales los reinos subieron y bajaron, nobles casas se fundaron y se secaron, y se lograron hacer grandes obras. Sin embargo, lo que realmente sabemos de esos días antiguos no es más que lo que sabemos de la Era del Amanecer. Los cuentos que tenemos ahora son obra de los maestros que escribieron después de miles de años de los hechos".

Con lo que posteriormente se conoce como un notable evento que sucedió en el año 4000 de la Era de los Héroes. En "Game of Thrones", Tata la niñera le cuenta a Bran historias mientras se recupera de su caída, pero en específico esta es la parte más importante:

"Miles de años atrás, llegó una noche que duró toda una generación. Los reyes murieron congelados en sus castillos, al igual que los pastores en sus chozas y las mujeres asfixiaron a sus bebés en lugar de verlos morir de hambre. Lloraron y sintieron que las lágrimas se congelaban. En la oscuridad, los Caminantes Blancos vinieron por primera vez. Recorrieron ciudades y reinos, montando sus caballos muertos, cazando con sus grupos de arañas pálidas tan grandes como perros de caza".

A esta serie de eventos se le conoció como "Long Night", y en julio del año pasado se reportó que la secuela iba a llamarse así por Deadline. De momento, no se sabe mucho más sobre el desarrollo de la historia que tendrá esta nueva producción, pero más temprano que tarde HBO revelará más detalles ahora que "Game of Thrones" ya culminó su emisión.



¿Quiénes participarán en “Bloodmoon”?

Considerando que "Bloodmoon" tocará hechos con miles de años de separación con respecto a lo que pasó en "Game of Thrones", se espera que ninguna cara conocida de la serie participe en esta nueva producción de HBO, a menos que haga una especie de "cameo" como un descendiente lejano, pero es poco probable.

No obstante, algo que alegró a los fans es enterarse que George R. R. Martin será el productor principal y el guión será trabajado por Jane Goldman, el mismo que trabajó los argumentos de "X-Men: Days of Future Past", "Kick-Ass" y "Kingsman: The Secret Service".

Los criticados D.B. Weiss y David Benioff no participarán en la precuela, y el pasado 9 de enero HBO confirmó que el elenco completo se conformaría por Naomi Watts (King Kong), Josh Whitehouse (Poldark), Naomi Ackie (Lady Macbeth, Star Wars: The Rise of Skywalker), Denise Gough (Monday), Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), Sheila Atim (Harlots), Ivanno Jeremiah (Humans), Georgie Henley (The Chronicles of Narnia films), Alex Sharp (How to Talk to Girls at Parties), y Toby Regbo (The Last Kingdom, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald).

¿Cuándo se estrenará “Bloodmoon”?

Según The Sun , "Bloodmoon" comenzó a rodarse hace poco en el Norte de Islandia, donde anteriormente se encontraba el set de Winterfell. Considerando que el piloto original de "Game of Thrones" tuvo que ser completamente rodado nuevamente luego de las observaciones de HBO, es muy probable que la serie se estrene a finales del 2020 o inicios del 2021.

Además, esta no sería la única en proceso de producción. Como ya se comentó anteriormente, "Bloodmoon" es solo una de las cinco ideas que se lanzaron sobre posibles trabajos a futuro dentro del mundo de "Game of Thrones". Lo más probable es que, de ser exitosa esta precuela, los siguientes años también estén marcadas por otros estrenos parecidos en HBO.