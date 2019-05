Game of Thrones: ¿Sansa Stark debió ser la reina de Westeros?

Bran Stark se quedó finalmente con el Iron Throne (Trono de hierro) –si es que puede decirse que todavía hay uno– en un desenlace que no convenció del todo a los fans de Game of Thrones (Juego de tronos), debido a que muchos esperaban que otro personaje se sentara en el trono. Y no. No se trata de Daenerys Targaryen ni de Jon Snow.

En la recta final de la serie de HBO, Sansa Stark se había convertido en una de las favoritas para apropiarse de la corona de los Seven Kingdoms (Siete Reinos). Después de todo lo que sufrió y después de todo lo que logró tras recuperar su libertad, Sansa ascendió como una figura política importante, con gran influencia y tino para decidir lo mejor para su gente. Sin embargo, eso no bastó para que fuera considerada una opción para el reino.

Por recomendación de Tyrion Lannister, Bran Stark fue elegido rey por un gran consejo integrado por los grandes señores de Westeros (Poniente), aunque Sansa igual se las arregló para negociar la independencia del Norte, que ahora la tiene como su reina. El Norte nunca pensó arrodillarse ante Daenerys Targaryen. Tampoco lo iba a hacer ante ningún otro gobernante.

¿UNA BUENA REINA?



Aun así, ¿Sansa pudo ser una buena reina de los hoy Seis Reinos? En palabras de Sophie Turner, la actriz que interpretó a la hija de Ned Stark desde la primera temporada de Game of Thrones, con ayuda de Tyrion hubiese sido una buena reina, aunque en realidad nunca buscó esa posición.

En conversación con Entertainment Weekly, Turner comentó que no le molestó en absoluto que Sansa no fuera elegida reina de Westeros porque desde la primera temporada, explicó, ella ha intentado abandonar la capital, “no ha tratado de ser reina”.

“Ella no cree que pueda gobernar y no quiere hacerlo. Ella sabe que su lugar está en el Norte y que puede gobernar a la gente del Norte y gobernar Winterfell (Invernalia)”, refirió la actriz británica.

“Probablemente sería capaz (de ser la reina) con ayuda de su familia y asesores como Tyrion, pero ella no tiene ningún deseo de gobernar todos los Seven Kingdoms”, agregó.

Al final de Game of Thrones, Sansa fue oficializada como Reina en el Norte, mientras sus hermanos emprendían sus propias aventuras y responsabilidades. Algún día quizá se vuelvan a ver.

Las ocho temporadas de Game of Thrones están disponibles online en HBO Go con subtítulos en español.