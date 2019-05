Game of Thrones: ¿Quién es Robin Arryn y qué hacía entre los señores de Poniente?

Game of Thrones llegó a su fin con el estreno del capítulo 6 titulado “El Trono de Hierro”. Luego de ocho años, la serie de HBO se despidió de sus fans con un peculiar último episodio que dejó muchas sorpresas e interrogantes. Desde la muerte de Daenerys Targaryen , la desaparición de Drogon con los restos de su “madre” y hasta la reaparición del Lord Robin Arryn en una importante escena que generó millones de reacciones de los fans en las redes sociales.

El pequeño primo de Sansa Stark en un inició pasó desapercibido, ya que la última vez que se le vio fue en la temporada seis, además, experimentó un gran cambio físico que llevó a algunos fans a dudar de su procedencia.

El ya adolescente Robin, apareció en el último episodio entre los señores de Poniente​ en una de las escenas más cruciales de la noche, la reunión de Pozo Dragón que acabó con Bran elegido como Rey.



¿QUIÉN ES ROBIN ARRYN?

En este último capítulo de Game of Thrones trajo de vuelta al actor Lino Facioli, quien interpretó a Lord Robin Arryn, también conocido como Señor del Nido de Águilas, Defensor del Valle y Guardián del Oriente.



El hijo de Jon Arryn y Lysa Tully es presentado en la serie como un niño raro y enfermizo, lo que hizo que su madre lo sobreprotegiera hasta límites exagerados, como por ejemplo amamantarlo hasta la edad de 6 años.

Durante la mayor parte de su vida, Robin fue mimado por su madre delirante y paranoica, así que desarrollo un carácter temperamental, por esta razón siempre estaba propenso a ataques histéricos y violentos. También parecía entretenerse ante la posibilidad de arrojar prisioneros y enemigos a través de la Puerta de la Luna.



Con la muerte de su madre, su nuevo padrastro Petyr Baelish asume la posición de Lord Protector del Valle y gobierna el lugar como guardián de Robin. Pero los demás señores nobles de esta zona firman una declaración para sacar a Little Finger del Nido de Águilas y quitarle el poder sobre Robin.

La última vez que se le vio al pequeño Robin Arryn fue en la temporada seis y al parecer se despidió al enviar a sus hombres a defender a los Stark en la Batalla de los Bastardos. Pero nuevamente lo vimos en el último capítulo de Game of Thrones como un hombre y el Señor del Nido de Águilas.



cómo ha cambiado Robin Arryn eh#GameOfThronespic.twitter.com/YbWKxonz86 — cfo de let me go (@1016locuras) 20 de mayo de 2019

¿QUIÉN ES EL ACTOR QUE INTERPRETÓ A ROBIN ARRYN?

Lino Facioli es un actor brasileño que se hizo famoso mundialmente al interpretar a Robin Arryn en Game of Thrones.



El joven de 18 años se trasladó con su familia a Inglaterra cuando tenía 4 años. Mostró interés por la actuación a los 7 años y fue inscrito en una escuela de teatro en Londres.



En 2010, comenzó su carrera con apariciones en cortometrajes y series de televisión. Su primer trabajo profesional fue en el cortometraje británico Awfully Deep en 2010. Ese mismo año, se unió al elenco de Get Him to the Greek, interpretando al hijo del actor británico Russell Brand. En el 2011 vino su gran saltó a la fama al interpreta a Robin Arryn en Juego de Tronos y en 2014 tuvo su primer protagónico en la película brasileña Menino no Espelho.