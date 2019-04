Mira los reencuentros más esperados de la temporada 8 de Game of Thrones

¡Terminó la larga espera! Se estrenó la octava y última temporada de Game of Thrones y ha dejado a muchos con el corazón a mil por hora por las revelaciones y esperados reencuentros que se han dado en el primer episodio de esta serie que llegará a su fin el próximo 19 de mayo.

Las escenas más emotivas han sido sin duda el encuentro de Jon Snow con Arya Stark y el intenso cara a cara de Jaime Lannister y Bran Stark. Además, en este capítulo se reveló algunas verdades que podría causar un cambio total en la historia de Game of Thrones.



Para hacer que tu corazón se estruja, vamos a realizar un recuento de las reuniones más esperadas que se han dado en el primer capítulo de la octava temporada de Juegos de Tronos.



Jon Snow y Arya Stark

Jon Snow regresó a Winterfell al lado de Daenerys Targaryen para unir fuerzas y luchar contra el Rey de la Noche. Luego de realizar una reunión de estrategias, el ‘lobo mayor’ se dirige al árbol anciano donde es sorprendida por Arya Stark.



¿Cómo me encontraste?, le dice él. Ella responde: "¿cómo sobreviviste a un puñal?". No lo hice, replica Jon.



Ella sonríe y corre hacia los brazos de su hermano, quien la carga y se funden en un largo abrazo, luego ambos se muestran sus espadas. Arya le muestra a aguja y Jon a su espada de acero valyrio.



Después de una breve conversación, Arya le dice que Sansa es la persona más inteligente que conoce y que no olvide que deben luchar por la familia Stark.



Sansa y Tyrion Lannister

En la temporada 4, Sansa y Tyrion se separaron luego de la muerte del Rey Joffrey y ahora se han vuelto a ver las caras en Winterfell, ambos se han unido al mismo bando para luchar contra el ejército de los no muertos. Ambos demostraron tenerse un gran respeto porque son sobrevivientes de una misma persecución.

Arya y Grendry

Arya tuvo una encantadora reunión con su amigo Gendry, quien ahora está forjando armas dragonglass para usarlas en su batalla contra el Ejército de los Muertos. Además, le hace un pedido especial y es una nueva arma que también servirá para enfrentarse contra el enemigo.

Arya y el Perro

Con la persona que no tuvo el mejor encuentro es sin duda con el Perro, ya que él le reclama por dejarlo morir y ella agrega que primero le robó.

Jaime Lannister y Bran Stark

El encuentro más electrizante de este primer capítulo es sin duda el de Jaime Lannister y Bran Stark. En una escena anterior, el ahora cuervo de tres ojos le indica a Sam que debe hablar con Jon y contarle toda la verdad porque él está esperando a un viejo amigo.



Al final del capítulo, se ve a Jaime llegar a Winterfell y se topa cara a cara con Bran, ¿qué le dirá? ¿qué pasará?