GOT | Recuerda cuando Aemon Targaryen le dice a Jon Snow que "el amor es la muerte del deber" [VIDEO]

Final de Game of Thrones | En el episodio 9 de la primera temporada de Game of Thrones , el maestre ciego de la Guardia de la Noche, Aemon Targaryen, le revela su identidad a Jon Snow y le habla sobre el momento en el que todo hombre tiene que decidir entre el honor y el amor. Como prediciendo el futuro.

Ahora que sabemos sobre el verdadero origen de Jon Snow, quien es Aegon Targaryen, también conocemos que Aemon sería como un tatarabuelo para él y se puede presumir que sospechaba sobre los verdaderos padres de Jon por una de sus tantas charlas.

Maestre Aemon: Dime, ¿alguna vez te has preguntado por qué los hombres de la Guardia de la Noche no toman esposas ni engendran hijos?

Jon Snow: No

Maestre Aemon: Para que no amen. El amor es la muerte del deber. Si llegara el día en que tu señor padre tuviera que elegir entre el honor por un lado y aquellos a quienes ama, por el otro. ¿Qué es lo que haría?

Jon Snow: Haría lo que fuese correcto sin importar qué

Maestre Aemon: Entonces, Lord Stark es un hombre entre diez mil. La mayoría de nosotros no somos tan fuertes. ¿Qué es el honor comparado al amor de una mujer? ¿Qué es el deber contra el sentimiento de un hijo recién nacido en tus brazos? ¿o la sonrisa de un hermano?

Aemon le dice que actuar con honor "es fácil cuando no tiene costo" y que "tarde o temprano en la vida de todos los hombres llega un día en el cual no es fácil. Un día en el que se debe elegir", pero además hay que aprender a convivir con las consecuencias de la decisión por el resto de sus días.

Luego de la masacre que cometió Drogon por órdenes de Daenerys Targaryen en Desembarco del Rey, Jon Snow no la ve con buenos ojos, pese a prometerle que se sometería a su reinado. Es el momento en el que Jon Snow tendrá que decidir qué hacer si proteger a su familia y Westeros o respaldar la matanza de su tía por amor.