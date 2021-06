Una de las series más destacadas de los últimos tiempos ha sido Game of Thrones, que durante su primera temporada empieza luego de la guerra civil conocida como la “rebelión de Robert”, donde este expulsa del trono de hierro a los Targaryen. A partir de ello inicia una serie de historias que cautivó a miles de fanáticos; sin embargo, el final no fue del agrado de algunos.

Esta producción tuvo un final que no fue del agrado de muchos de los fanáticos de la serie, pues, nadie se había imaginado que Daenerys Targaryen moriría, generando así la molestia y fastidio en algunas personas. Pero como todo tiene una explicación, esto fue un hecho muy bien planeado. Precisamente, la actriz Emilia Clarke comentó sobre el caso.

Esto se produjo durante la temporada 8 que fue transmitida hasta el 19 de mayo del 2019 a través de HBO.

EL FINAL

Ni los fanáticos, ni los críticos de la serie esperaban un final que dejó a todos con la boca abierta. Y es que la muerte de la madre de dragones, Daenerys Targaryen, personaje que fue interpretado Emilia Clarke generó diversas opiniones, entre ellas de gran decepción.

Kit Harington y Emilia Clarke en sus papeles como Jon Snow y Daenerys Targaryen en Game of Thrones. (Foto: HBO).

Pero como parte de la historia que impactó a grandes y chicos, esto tenía una razón justificada es por ello que Daenerys en Game of Thrones murió a manos de Jon Snow (Kit Harington), quien pese a estar muy enamorado de ella, sintió que su muerte era necesaria. Es por ello que tuvo que asesinarla para que no continuara generando más destrucción.

VERSIÓN DE LA ACTRIZ

Emilia Clarke, actriz que interpretó a Daenerys, no fue ajena al tema y se refirió a ello en una entrevista el pasado 16 de junio con Josh Horowitz durante el podcast Happy Sad Confused.

En ese sentido, señaló que cuando leyó los guiones por primera vez, sintió como un “golpe en el estómago” y “se preguntó” cómo reaccionarían los fans al momento que se enterarían de ello.

Asimismo, dijo sentirse muy “protectora” de Daenerys y que habría sido “absolutamente imposible” complacer a todos los seguidores de esta importante serie, señalando que comprende algunos comentarios de los fanáticos.

“Lo entiendo. Entiendo por qué la gente estaba enojada. Lo entiendo totalmente (…) Pero siendo yo la actriz, no puedes hacerle justicia al personaje en el que has vertido tu sangre, sudor y lágrimas durante una década sin estar en la misma página. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, no voy a estar allí diciendo: “Bien, haré la escena, lo que sea. Tan enojada”, expresó.

“Game of Thrones”: Tras la muerte de Daenerys Targaryen ¿Quién gobernará los Siete Reinos?. (Foto: Captura de video)

En otro momento, resaltó que como actriz tiene que aparecer sin importar a dónde lleve la historia, porque eso lo estás haciendo por ti y por el personaje, así como por el programa (serie). Añadió que como artista y actriz debe contar la historia que le encomiendan.

Como todos saben la famosa serie Game of Thrones fue estrenada en el mes de abril del 2011, logrando convertirse inmediatamente en uno de los dramas históricos que captó la atención de millones de personas desde aquella fecha.