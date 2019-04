Game of Thrones: estos personajes tienen espadas valyrias para combatir a los White Walker

Game of Thrones : ¿Qué personajes tienen espadas valyrias? | Game of Thrones sigue causando asombro entre sus seguidores. El capítulo dos de la octava temporada estuvo lleno de momentos importantes que han dejado entrever lo que sucedería en el tercer episodio que constará de 82 minutos. En esta nueva entrega seremos testigos de la batalla contra los White Walker y como sabemos el acero valyrio y el dragonglass son las armas perfectas para acabar con el “Rey de la Noche” y su ejército de muertos.

Al final del capítulo, vimos la llegada de los muertos y se encuentran en la puerta de Winterfell y todos los aliados no están completamente seguros de que detendrán al ejército de los White Walker, pero ya están preparados para dar batalla y defender el mundo de los vivos.

Durante este episodio, vimos que Samwell Tarly decide entregarle su espada de acero valyria Heartsbane a Jorah Mormont para que le dé un buen uso durante la batalla contra el “Rey de la Noche”, pero aparte de él ¿qué otros personajes de Game of Thrones cuenta con estas espadas? En esta nota te contaremos todos los detalles sobre las armas que pueden destruir a los White Walker.

¿Qué es el acero valyrio?

El acero valyrio es tan antiguo como los Siete Reinos y según ha explicado el creador de la serie George R.R. Martin, las espadas valyrianas nunca pierden su filo, son fuertes pero a la vez muy ligeras, por lo que son una arma perfecta para las batallas largas.



Pero lo que hace que las espadas de acero valyrio sean un bien muy preciado es que son capaces de derrotar a los Caminantes Blancos. Esto se descubre en el octavo capítulo de la quinta temporada, cuando Jon lucha contra uno de los Caminantes y lo convierte en polvo con su espada de este material.



Lo ideal sería forjar espadas de acero valyrio para luchar la batalla con los White Walker, pero no es una posibilidad ya que este acero fue fabricado en el antiguo reino de Valyria con magia de fuego de dragón y, en la actualidad, se desconoce cómo se fabrica. En Poniente y Essos, los herreros son capaces de fundir el acero valyrio y forjar espadas nuevas, pero no pueden crear más acero. No obstante, con la reaparición de los dragones, se abre la posibilidad de que se recupere esta magia.



Juego de Tronos

¿Qué personajes tienen espadas valyrias?

Según los libros, en todo el reino existen tan solo 200 espadas, pero actualmente solo cinco personas cuentan con esta arma que es de suma importancia para enfrentar la batalla contra el “Rey de la Noche” y su ejército de muertos.

JON SNOW: GARRA

Jon Snow recibe a "Garra" de la mano de Lord Comandante Mormont como agradecimiento por salvarle la vida. (Foto: HBO) Jon Snow recibe a "Garra" de la mano de Lord Comandante Mormont como agradecimiento por salvarle la vida. (Foto: HBO) Jon Snow recibe a "Garra" de la mano de Lord Comandante Mormont como agradecimiento por salvarle la vida. (Foto: HBO)

La espada de Jon se llama Garra y es una espada bastarda, además esta solamente tiene el filo de acero valyrio. Garra era originalmente la espada de la Casa Mormont, por lo que en la empuñadura tenía la cabeza de un oso, el emblema de la casa. Jeor Mormont, al entrar en la Guardia de la Noche, pasó la espada su hijo Sir Jorah Mormont. Cuando Sir Jorah huyó a Essos dejó a Garra, que volvió entonces a las manos de su padre.



El Lord Comandante Mormont le regaló la espada a Jon Snow como agradecimiento por salvarle la vida cuando el no muerto del Castillo Negro le atacó. Antes de regalarle la espada, el Lord Comandante sustituyó la empuñadura del oso por un lobo blanco como Ghost, el huargo de Jon. Y como tanto los osos como los lobos tienen garras, el nombre de la espada le sigue encajando.



JORAH MORMONT: VENENO DE CORAZÓN



Sam decide darle su espada de aceri valyria a Jorah Mormont para que luche contra los White Walker. (Foto: HBO) Sam decide darle su espada de aceri valyria a Jorah Mormont para que luche contra los White Walker. (Foto: HBO) Sam decide darle su espada de aceri valyria a Jorah Mormont para que luche contra los White Walker. (Foto: HBO)

Esta espada es ancestral de la Casa Tarly y Randyll Tarly la tenía colgada en un salón de Colina Cuerno. Pero como la cabeza de la familia despreciaba a su primogénito, es decir a Samwell, lo envío al Muro para convertirse en Guardián de la Noche y renuncie a todas las posesiones de su casa, sin embargo, en su última visita a su casa, Sam se lleva la espada con él.



En este segundo episodio de la octava temporada, vemos cómo es que Sam decide darle su espada a Jorah Mormont y le dice: "Tu padre me enseñó a ser un hombre, a hacer lo correcto". Esto es correcto”. Parece que la voluntad de Jorah de renunciar a Longclaw fue recompensada con otra arma, y es probable que veamos cómo lo maneja muy pronto.



BRIENNE DE TARTH: GUADAJURAMENTOS

Brienne de Tarth recibe la espada de acero valyrio de la mano de Jaime Lannister. (Foto: HBO) Brienne de Tarth recibe la espada de acero valyrio de la mano de Jaime Lannister. (Foto: HBO) Brienne de Tarth recibe la espada de acero valyrio de la mano de Jaime Lannister. (Foto: HBO)

Guardajuramentos es una de las dos espadas forjadas a partir de la de Ned Stark, Hielo, tras su muerte. Tywin Lannister se la regala a su hijo mayor, Jaime Lannister.



En la serie de HBO tenemos el cuarto episodio de la cuarta temporada, que se titula Guardajuramentos. Es en este momento en el que Jaime Lannister entrega a Brienne de Tarth la espada de acero valyrio para que con ésta cumpla su misión de encontrar y proteger a Sansa Stark. Desde entonces, Brienne tiene a Guardajuramentos.



JAIME LANNISTER: LAMENTO DE VIUDA

La espada salió de la función de la espada de Ned Stark y fue entregada a Joffrey, luego a Tommen y finalmente se la dio a Jaime Lannister. (Foto: HBO) La espada salió de la función de la espada de Ned Stark y fue entregada a Joffrey, luego a Tommen y finalmente se la dio a Jaime Lannister. (Foto: HBO) La espada salió de la función de la espada de Ned Stark y fue entregada a Joffrey, luego a Tommen y finalmente se la dio a Jaime Lannister. (Foto: HBO)

La otra espada de acero valyrio que Tywin Lannister forja a a partir de Hielo es Lamento de viuda. Tywin regala esta espada a su nieto, el rey Joffrey, como presente de bodas. Cuando Joffrey muere, la espada pasa a su hermano menor, el rey Tommen.



En la séptima temporada hemos visto a Jaime portar la espada, por lo que es de suponer que Cersei guardó Lamento de viuda tras la muerte de su hijo pequeño y luego se la entregó a su hermano Jaime.



ARYA STARK: DAGA DEL ASESINO DE BRAN

Bran le da la daga que Littlefinger le entregó y fue la clave para resolver todos los crímenes de este personaje. (Foto: HBO) Bran le da la daga que Littlefinger le entregó y fue la clave para resolver todos los crímenes de este personaje. (Foto: HBO) Bran le da la daga que Littlefinger le entregó y fue la clave para resolver todos los crímenes de este personaje. (Foto: HBO)

Después de que Jaime empuja a Bran por la ventana de una torre, dejándolo en coma, un asesino se mete en su habitación e intenta terminar el trabajo. El calaveras de Bran, Summer, lo salva, y Catelyn Stark recupera la daga, que se da cuenta de que está finamente hecha, con una hoja de acero de Valyria y una empuñadura de hueso de dragón. Cuando le pide consejo a Littlefinger durante una misión de investigación a King's Landing, él le dice que perdió la daga en una apuesta a Tyrion Lannister. Es una mentira que alimenta gran parte del caos de las temporadas anteriores del programa, ya que los guardias toman a Tyrion como prisionero en nombre de Catelyn. Ned guarda la daga como evidencia de un creciente complot de Lannister en Winterfell, hasta que Littlefinger lo traiciona y lo ejecuta.



La daga en sí no vuelve a aparecer hasta la temporada 7, cuando Littlefinger se la da a Bran. El ahora curvo de tres ojos se lo entrega inmediatamente a Arya, y ayuda a los hermanos Stark a descubrir la larga serie de traiciones de Littlefinger. Arya luego corta su garganta con la daga en un juicio público en Invernalia.



DRAGONGLASS

además del acero valyrio, también sabemos que el dragonglass puede matar a los White Wlaker y esto nos enteremos gracias a la hazaña de Sam al matar a un caminante blanco con una antigua arma hecha de Vidriagón.



Luego en el primer episodio de la séptima temporada, este personaje descubre en un manuscrito de la Ciudadela que la base del hogar de los Targaryen se encuentran grandes cantidades de vidriagón. Avisa a Jon Snow con un cuervo, lo que a la postre será lo que motive el viaje de Jon a Rocadragón, donde conocerá a Daenerys Targaryen.



Ahora han forjado muchas espadas con Dragonglass para luchar en contra del "Rey de la Noche" y su gran ejército de muertos que se verá en el capítulo tres de la octava temporada que se estrenará el próximo domingo 28 de abril.