Final de Game of Thrones: Esta es la decisión que tomó Arya Stark para su futuro      

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Si bien no cumplió su amenaza, fue decisiva en la recta final de Game of Thrones (Juego de tronos) , después de que Daenerys Targaryen destruyera King’s Landing desde el lomo de Drogon. Además, podría convertirse en la responsable de la ampliación del mundo de A Song of Ice and Fire (Canción de hielo y fuego).

Arya Stark sobrevivió a duras penas a la tragedia que sacudió la capital del reino y cuando se reencontró con su hermano, tras atravesar las filas de Unsullied (Inmaculados) y Dothrakis, le pidió que tenga cuidado, que Daenerys sabía quién era él realmente y que sabía reconocer a una asesina cuando la veía. Y Jon la escuchó.

LA ELECCIÓN DEL NUEVO REY

Tras la muerte de Daenerys a manos del mismo Jon Snow, Arya reapareció como parte del consejo que eligió al nuevo rey. Fue vista sentada entre su tío Edmund Tully y su hermano Bran Stark, quien finalmente ascendió como el nuevo monarca de los Seis Reinos (ya no siete, el Norte se independizó). Arya apenas participó de la reunión y poco pudo hacer para evitar el castigo de su hermano.

A pesar de la elección de Bran como nuevo rey, Grey Worm (Gusano Gris) se negó a dejar libre a Jon Snow y para evitar un nuevo conflicto, todos aceptaron que fuera desterrado a la Night’s Watch (Guardia de la Noche). Es decir, que renunciaría a cualquier título y que nunca tendría descendencia. Seguramente a Arya no le gustó nada esta idea.

LA PARTIDA DEL HERMANO Y EL INICIO DE UNA NUEVA AVENTURA

Antes de iniciar el viaje al Muro, Jon se despidió de sus tres hermanos, primero de Sansa y por último de Bran. En cuanto a Arya, ella tenía noticias para todos.

Cuando Jon la invitó a visitarlo en el Muro, Arya le dijo que no podría al menos por ahora, que no volvería al Norte en mucho en tiempo porque emprendería un viaje que nadie ha hecho antes en el mundo de Game of Thrones.

“¿Qué hay al oeste de Westeros (Poniente)?”, preguntó Arya

“No lo sé”, respondió Jon.

“Nadie lo sabe, es donde terminan los mapas. Es adonde iré”, explicó la hermana menos Stark, la niña que regresó de Braavos convertida en una asesina y que partió de Winterfell reconocida como una heroína.

Arya fue la persona que mató al Night King (Rey de la Noche) y ahora puede ser las persona que descubra nuevos mundos que podrían ampliar la experiencia de Game of Thrones para los próximos años.

Por lo pronto, Arya se despidió de Jon con lágrimas en los ojos, al menos con un recuerdo de él siempre a su lado: Needle (Aguja).

Al final de ‘The Iron Throne’ (8x06), mientras Jon Snow se reincorporaba a la Night’s Watch y Sansa era coronada Reina en el Norte, Arya emprendía un viaje -¿sin retorno?- al oeste de Westeros, en un navío de bandera Stark, con un mascarón que representaba a un lobo huargo. ¿Adónde llevará este viaje a Arya? Eso quizá nunca se sepa.