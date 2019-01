"Invernalia es suyo, su alteza", el adelanto que los fans de 'Game of Thrones' esperábamos [VIDEO]

No podrás con la emoción. HBO publicó esta noche un adelanto de las series que tiene programadas para este año 2019 y, como no podía ser de otra manera, colocó un adelanto de la última temporada de Game of Thrones que vuelve en abril de este año.

La escena es una que los fanáticos hemos recreado en nuestras cabezas. La llegada de Daenerys Targaryen a Winterfell (o Invernalia) acompañada de Jon Snow, rey en el Norte.

Sansa Stark, tragándose el orgullo, le dice a la 'Madre de los dragones': "Invernalia es suyo, su alteza". Mientras que Jon Snow la mira con aprobación y Daenerys Targaryen sonríe y asiente la cabeza convenientemente.

Con la llegada de Jon Snow a Invernalia también estamos entusiasmados por el reencuentro que tendrá con Arya Stark. La familia pronto estará junta y serán parte de la batalla que acontecerá entre los ciudadanos de Westeros y los White Walkers.