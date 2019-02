¿Game of Thrones es la historia de Westeros contada por los Stark?

Cada vez falta menos para el estreno de la octava temporada de Game of Thrones (Juego de Tronos) y las teorías sobre como terminará la serie de HBO no se detienen. Una de las últimas señala que los que ganarán la guerra de Westeros por el Trono de Hierro (Iron Throne) y la batalla contra los Caminantes blancos (White walkers) son los Stark.

El redditor poizunman206, señala que la historia está escrita por los vencedores, por lo que todo lo que vimos en la serie de fantasía correspondería a los relatos de la familia Stark, ya que ellos serán los últimos en permanecer en pie. Según el usuario de Reddit existen tres detalles clave que apoyan su teoría.

"Lo segundo es como han representado a sus aliados. Estos, según los registros históricos, serían los más fieles a lo que fue el caso. Daenerys aparece como alguien bueno, pero tiene temperamento y no quiere comprometerse. Tyrion es un buen tipo, pero a veces tiene fallos en el juicio".

"Primero, los Stark siempre se muestran como moralmente correctos. Por ejemplo, muestra a Ned Stark intentando criar a sus hijos al mismo tiempo que quiere gobernar el reino. Cuando conoce que el Rey Robert quiere enviar asesinos para matar a Daenerys y su hijo no nato, él está totalmente en contra, a pesar de las explicaciones de que, si tiene un hijo, este terminará liderando una nueva guerra", argumenta el fan de Game of Thrones.

Asimismo, “cuando uno de sus generales del ejército de Robb es ejecutado, la razón es que mató a dos niños. No una razón táctica o política, sino moral. Podría seguir con todos los Stark, pero creo que el punto se ha hecho. En algún momento, Jon Snow incluso es traicionado y asesinado esencialmente por hacer lo correcto”.

Los Stark podrían ser los encargados de contar la historia a las futuras generaciones (Foto: HBO) Los Stark podrían ser los encargados de contar la historia a las futuras generaciones (Foto: HBO) Los Stark podrían ser los encargados de contar la historia a las futuras generaciones (Foto: HBO)

“En segundo lugar es cómo se retratan sus aliados. Estos, en un registro histórico, muy probablemente serían más fieles a lo que fue el caso. Se muestra que Danaerys es buena, pero tiene mal genio y no está dispuesta a comprometerse. Tyrion es un buen tipo, pero tiene fallas ocasionales en el juicio. Considere la escena en la que Jon aconseja a Danaerys después de perder High Garden: se muestra que Dany evita el consejo de su leal seguidor de alto rango, pero inmediatamente pregunta qué piensa el Stark (quien da el mejor consejo)”.

Finalmente, “hay que fijarse en los enemigos de los Stark, especialmente en los que les hacen daño directamente. (…) Cersei aparece, básicamente, como una alcohólica sociópata que tiene sexo con su propio hermano. (…) Ramsay Bolton y Joffrey son psicópatas totales. Entre Joffrey abusando mentalmente de Sansa y Ramsay violándola, tiene sentido por qué los muestran así".

Aunque es cierto que los Stark son presentados como los buenos a lo largo de las siete temporadas de Game of Thrones , solo queda esperar la temporada final, que se estrenará el domingo 14 de abril, para saber si Jon, Arya, Sansa, y Bran logran sobrevivir a la guerra contra Cersei y el Rey de la noche.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"?

De acuerdo al último número de la revista Entertainment Weekly dedicado a "Game of Thrones", la octava temporada comenzará en Winterfell y contará con algunas referencias al primer episodio. Daenerys y su ejército llegarán a la fortaleza de los Stark, y algunos personajes se conocerán por primera vez mientras que otros se reunirán con personajes con los que tienen "historias complicadas".



"Es acerca de todos estos personajes distintos encontrándose cara a cara para enfrentarse a un enemigo común, lidiando con sus propios pasados, y definiendo las personas que quieren ser ante una muerte segura. Es una temporada final increíblemente emocional, dramática, y agridulce, y creo que le hace honor a lo que (el autor George R.R. Martin) empezó, que es dar vuelta a este tipo de historia", explicó el coproductor ejecutivo Bryan Cogman.



La batalla contra el ‘Ejercito de la Noche’ ya ha sido catalogada como la secuencia de acción más larga jamás filmada en televisión o en cine y la misma ha estado a cargo de Miguel Sapochnik, quien también se encargó de ‘Battle of the Bastards’, de la sexta temporada. El capítulo en mención fue grabado en dos meses y medio, aunque cuando lo idearon, Dan Weiss y David Benioff, los showrunners de Game of Thrones, no solo pensaron crear la más grande batalla jamás vista en TV, sino buscaron insertar una serie de peleas más pequeñas entre los múltiples personajes que serán obligados a levantar sus armas.