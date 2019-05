Game of Thrones: ¿habrá un spin-off sobre Arya Stark? [ALERTA DE SPOILER]

Tras el final de Game of Thrones ( Juego de tronos en español) donde Bran Stark fue nombrado Rey de los Seis Reinos y Tyrion su ‘Mano’, Sansa consiguió la independencia del Norte, Jon Snow fue enviado al Muro como castigo por haber asesinado a Daenerys, y Arya Stark reunió una tripulación para explorar lo que hay más allá del oeste de Poniente, los fans de la serie HBO esperan que alguno de los spin-off anunciados tengan como protagonista a Arya (Maisie Williams).

En abril de este año, cuando le preguntaron al respecto a Williams y a Sophie Turner, quien interpreta a Sansa, ellas contestaron que se unirían con entusiasmo a un spin-off sobre las hermanas Stark.

"Oh, me registraría para eso", dijo Williams a MSN en una entrevista conjunta con Turner. A lo que Turner agregó, "me registraría para eso. No me registraría para ningún otro spin-off a menos que Maisie esté en él. Y nadie más”.

¿”GAME OF THRONES” TENDRÁ UN SPIN-OFF SOBRE ARYA STARK?

En un artículo de The Hollywood Reporter el jefe de programación de HBO, Casey Bloys, reveló que cualquier spin-off de Game of Thrones se establecería antes de los eventos de la serie principal, es decir, no ahondará en la historia de Arya navegando al oeste de Westeros.

"No, no, no, no", dice Bloys cuando le preguntan si alguna de las series será una secuela. "No. Parte de esto es que quiero que este espectáculo de Game of Thrones sea algo propio. No quiero tomar personajes del mundo (de David Benioff y Dan Weiss) que hicieron muy bien y ponerlos en el Otro mundo con alguien más que lo cree".

"Quiero que sea la pieza artística que tienen. Esa es una de las razones por las que no estoy tratando de hacer el mismo show", continúa el ejecutivo de programación. "George tiene un mundo masivo y, hay muchas maneras de hacerlo. Por eso estamos tratando de hacer cosas que se sienten distintas, y de no volver a hacer el mismo programa. Esa es probablemente una de las razones por las que, en este momento, una secuela o recoger cualquiera de los otros personajes no tiene sentido para nosotros".

¿QUÉ PODRÍA ENCONTRAR ARYA AL OESTE DE WESTEROS?

Al final de Game of Thrones Arya tiene un nuevo objetivo: viajar allá de donde acaban los mapas. Aunque no se sabe exactamente lo que hay al oeste de Poniente, según Sensacine, las novelas de George RR. Martin pueden esconder algunas pistas.

Unos 250 años antes de los eventos de Game of Thrones tienen lugar las aventuras de la joven Elissa Farman, hija de un Señor de una casa menor y cuñada y amante de la princesa Rhaena Targaryen. Elissa, cansada de la vida que llevaba en Poniente, así como de los matrimonios concertados que intentaban imponerle, decide robar tres huevos de dragón y encaminarse rumbo a Braavos, donde vende los huevos y consigue su barco: el Buscaelsol.

Tiempo después, vuelve a Westeros, amplía su tripulación y nuevamente emprende un viaje en el que navega por el Mar del Atardecer hacia lugares remotos y desconocidos. En esa expedición lucha contra un kraken y encuentran tres islas, sus temerosos compañeros que decidieron volver fueron los encargados de informar sobre los descubrimientos de Elissa.

No te tuvo noticias de Elissa hasta que otro marinero de Westeros viajó al puerto de Asshai en las Tierras Sombrías (Shadow Lands) y vio atracado un barco de Poniente, el cual solo podía ser el Buscaelsol. Por tanto, la historia sugiere que Elissa consiguió llegar al otro lado del continente de Essos, más allá del mapa. Entonces, ¿Arya podría seguir los Elissa?